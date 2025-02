Le Mans s’intéresserait de près à Mathéo Leray et Lucas Dufeal

Depuis les fêtes de fin d’année, Cholet et Le Mans ne se quittent plus. Après deux derbys remportés par le MSB (match aller de Betclic ELITE et à la Leaders Cup), les voisins vont se retrouver à nouveau à l’occasion d’un quart de finale de Coupe de France. Mais ce mercredi 26 février, on pourrait s’activer autant sur le terrain pour les joueurs qu’en coulisses pour les dirigeants des deux équipes.

Leray et Dufeal, deux joueurs déjà coachés par Guillaume Vizade

En effet, à la veille d’une 3e confrontation en à peine deux mois, Ouest-France révèle que Le Mans s’intéressait de près à Mathéo Leray et Lucas Dufeal, à savoir un ex et un ancien joueur de Cholet Basket. Deux joueurs que l’entraîneur manceau Guillaume Vizade a déjà eu sous ses ordres, notamment lors du titre européen U20 en 2023.

🚨 Avant de se retrouver en Coupe de France, @CB_officiel et le @MSB_Officiel sont en concurrence sur l'avenir de Lucas Dufeal selon les infos @sports_ouest. Le MSB bosserait aussi sur le dossier Mathéo Leray ⤵️#BetclicÉLITEhttps://t.co/2PjXficyfN — Julien Hippocrate (@JulienHip) February 25, 2025

Ainsi, Mathéo Leray (1,83 m, 21 ans) intéresserait grandement le MSB (dans une moindre mesure, l’ASVEL également). Cette saison, ce dernier a préféré découvrir la Betclic ELITE avec le Stade Rochelais, qu’il a rejoint définitivement cet été après y avoir été prêté en Pro B par Cholet. Malgré la situation collective compliquée avec le club de Charente-Maritimes, le natif des Mauges a réussi la transition vers l’élite (5,3 points, 3,3 rebonds et 6,4 passes décisives pour 2,9 ballons en 25 minutes de moyenne).

Lucas Dufeal (2,04 m, 21 ans), lui, n’a pas encore franchi ce cap dans sa carrière. Dans sa 2e année de prêt à Vichy, le joueur de Cholet Basket pourrait cependant suivre la même voie qu’un certain Noah Penda s’il venait à rejoindre Guillaume Vizade au Mans. Plusieurs équipes sont intéressés par le Martiniquais indique par ailleurs Ouest-France, et seront donc prêtes à payer le montant de la clause libératoire.

Bientôt un contrat professionnel pour Soren Bracq ?

Ainsi, Cholet Basket va devoir se méfier de son voisin du Mans ailleurs que sur un terrain de basket. Toujours d’après Ouest-France, le club des Mauges pourrait cependant sécuriser d’ores et déjà un autre jeune joueur, l’Espoir Soren Bracq (1,94 m, 18 ans).