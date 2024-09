Le match de l’ASVEL à l’Astroballe interrompu temporairement par une manifestation pour la Palestine

C’est un événement auquel on pouvait s’attendre. Le premier match de la saison de l’ASVEL a été interrompu en première mi-temps par des manifestants pro-palestiniens, dans un contexte de relations brumeuses entre le club et Israël.

Un contexte de tensions

Début juillet, l’ASVEL annonçait en effet par l’intermédiaire de son président Tony Parker sa participation à un tournoi de pré-saison dans le pays hébreu. Une décision suscitant un tollé parmi les fans, le monde du basket et le monde tout court, au vu des événements en cours à Gaza. Une pétition, « Tony Parker, LDLC-ASVEL et Villeurbanne ne doivent pas soutenir le génocide à Gaza! », ayant récolté aujourd’hui plus de 23 000 signatures, avait alors été lancée pour boycotter tout cela. Finalement, rétropédalage du club fin août, quasiment deux mois après l’annonce. « Dans un souci de neutralité et face à un contexte géopolitique instable », la participation de l’ASVEL au tournoi israélien fut annulée.

Mais les défenseurs de la cause palestinienne n’ont pas voulu en rester là, voulant faire passer un message. Avec des drapeaux palestiniens et des slogans, ils ont interrompu la rencontre contre Le Mans dans le deuxième quart-temps. En se plaçant notamment dans la tribune en face de Tony Parker. Des sifflets sont arrivés des tribunes et des échauffourées ont éclaté avec l’équipe de sécurité de l’Astroballe, rapidement intervenue. Les joueurs sont pendant ce temps retournés sur leurs bancs. La situation était en train de dégénérer avant que la dizaine de manifestants ne soit finalement évacuée. Ce n’est qu’après quasiment dix minutes de tension que le match a pu reprendre. Et aller à son terme sans d’autres perturbations (score final 85-71 pour l’ASVEL).

Une échauffourée éclate dans les tribunes de l’Astroballe après l’apparition de plusieurs drapeaux palestiniens lors de Asvel-Le Mans pic.twitter.com/ksQB16835S — Sami Sadik (@sami_sdk) September 22, 2024

Cette scène n’a rien à faire dans un stade de basket #ASVELMSB

À quand des mesures seront prises pour securiser les lieux publics!!? pic.twitter.com/LTIlbvfyQ1 — 😌 (@le___m6) September 22, 2024