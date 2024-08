L’ASVEL renonce à se rendre en Israël pour un tournoi de présaison

Début juillet, l’information avait dépassé, de loin, le monde du basket : Tony Parker avait donné son accord à la présence de l’ASVEL lors d’un tournoi de présaison en Israël cet été, le premier évènement sportif international organisé au sein de l’État hébreu depuis le début de la guerre. Sur notre compte X, le tweet avait été vu plus d’un million de fois, suscitant souvent des réactions extrêmement négatives.

🦁🇮🇱 Tony Parker donne son accord à la présence de l'ASVEL lors d'un tournoi de présaison en Israël cet été. 👀 Ce sera le premier évènement sportif international organisé au sein de l'État hébreu depuis le début de la guerre. 🧷 https://t.co/yLm9mhFJZE pic.twitter.com/eZDRLrSiom — BeBasket (@Be_BasketFr) July 11, 2024

Un collectif pro-palestinien, menacé par l’avocat pénaliste Tammouz Al-Douri, avait ensuite dénoncé ce déplacement, accusant l’ASVEL de se rendre « complice du blanchiment des crimes d’Israël en le faisant participer au premier événement sportif professionnel en Israël depuis le début des massacres à Gaza », rappelant que le club villeurbannais avait été l’un des premiers à refuser de se rendre en Russie après l’invasion de l’Ukraine. Une pétition avait été lancée, recueillant près de 9 000 signatures.

Entre souci de neutralité et contexte géopolitique instable

Finalement, l’ASVEL a fait machine arrière. Invoquant un « souci de neutralité » et un « contexte géopolitique instable », l’institution rhodanienne a annoncé renoncer à sa participation au tournoi organisé par le milliardaire israélien Ofer Hannay, président de l’Hapoël Tel-Aviv. Dans le communiqué du club, Tony Parker indique « espérer vivement que le calme et la paix reviendront au plus vite, pour permettre notamment la mise en œuvre d’événements sportifs dans des conditions optimales. »

Communiqué officiel : LDLC ASVEL ne se rendra pas en Israël. Dans un souci de neutralité et face à un contexte géopolitique instable, notre équipe professionnelle ne se rendra pas en Israël pour disputer un tournoi de présaison. Notre président Tony Parker « espère vivement que… pic.twitter.com/v1dcxayOaY — LDLC ASVEL (@LDLCASVEL) August 30, 2024

L’ASVEL est toutefois censée aller en Israël dans un peu plus d’un mois, afin d’y défier le Maccabi Tel-Aviv en ouverture de l’EuroLeague le 5 octobre. Toutefois, le lieu de la rencontre reste encore inconnu, et il serait très surprenant que le Maccabi puisse réellement accueillir sur le sol hébreu. La saison dernière, le club-nation avait été contraint de délocaliser ses rencontres à domicile du côté de Belgrade.