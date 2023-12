Le mea culpa de Timothé Luwawu-Cabarrot concernant l’équipe de France : « Je reconnais mes erreurs »

Allemagne, septembre 2022. C’était l’été de Timothé Luwawu-Cabarrot, forcément. Grande révélation des Jeux Olympiques 2021 dans son rôle de « 3-and-D », l’Azuréen était attendu comme l’un des leaders de l’équipe de France, en l’absence de Nicolas Batum, mais il s’est complètement raté, manquant une belle occasion de devenir incontournable et précipitant son absence à la Coupe du Monde 2023.

Timothé Luwawu-Cabarrot avait démarré son été à l’envers, par un accrochage avec le staff dans le vestiaire de Sarajevo à la mi-temps, puis l’a terminé par une statistique embarrassante : le pire +/- de toute l’équipe, -40 pour les Bleus sur l’ensemble de la compétition lorsqu’il était sur le terrain, à des années-lumières de celui qui l’a doublé, l’inattendu Terry Tarpey (+98).

Alors qu’il est en train de reprendre des couleurs avec l’ASVEL, notamment depuis l’arrivée de Gianmarco Pozzecco (17,1 points, 3,8 rebonds et 3,4 passes décisives sur les neuf derniers matchs d’EuroLeague), TLC a profité du micro tendu par L’Équipe pour faire amende honorable et se porter candidat aux prochaines échéances, la fenêtre internationale de février puis, évidemment, les Jeux Olympiques.

« Je reconnais mes erreurs en 2022, ce ne serait pas intelligent de faire autrement. Je me suis posé des questions. Aujourd’hui, je comprends pourquoi je n’ai pas été retenu pour le Mondial. […] Sans Nando (De Colo) et Nico (Batum), je suis arrivé dans l’état d’esprit d’en faire plus, peut-être trop. À l’Euro, je ne me suis pas toujours bien comporté. J’étais frustré. Après une saison sans jouer à Atlanta, je me suis perdu entre ce que je pensais devoir faire et ce sur quoi je devais me concentrer, ce que je sais faire de mieux. L’équipe de France n’est pas l’endroit pour forcer, prouver. Je connais mes points forts : la défense – dont cette équipe a besoin -, le 3 points, être un slasheur. Ce que j’avais bien fait aux Jeux de Tokyo, mon meilleur souvenir. Je suis prêt à y revenir. Je ne suis plus le même. Le « Tim » d’aujourd’hui fait son mea culpa. Je suis ouvert à tout ce qui concerne les Bleus, la fenêtre de février notamment. »