Le néophyte face au club le plus titré de l’histoire : Paris a rendez-vous avec le Real Madrid en play-in !

Sur les 256 cas de figure avant la 34e journée, il y en avait 8 envoyant Paris directement en playoffs. Soit 3,1% de chance… Et après les résultats de jeudi soir, lors d’une dernière journée fragmentée au mépris de l’équité, le club de la capitale avait fait sa part du boulot en disposant de Berlin (72-63).

Il restait alors un petit chemin vers la 6e place, rendu bien broussailleux par l’obligation d’une victoire de la Virtus Bologne en terre barcelonaise. Et évidemment, le miracle ne s’est pas produit… Le Paris Basketball devra bien en passer par un play-in, et peut même s’estimer heureux de son spot : 8e.

Paris a frôlé la 10e place

Pour cause, les joueurs de Tiago Splitter ont frôlé la 10e place puisque le Panathinaïkos a eu besoin de deux prolongations pour se défaire de l’Étoile Rouge (111-104). Or, une victoire belgradoise aurait relégué Paris au rang le plus inconfortable pour le play-in, le 10e.

The @Paobcgr is a friendly club. 🤝 — Paris Basketball (@ParisBasketball) April 11, 2025

Finalement 8e, l’équipe de la capitale aura deux balles de playoffs, la première dès mardi sur le parquet du Real Madrid. Si par malheur ils devaient s’incliner en Espagne, les Parisiens auraient une deuxième chance, cette fois à l’Adidas Arena, face au vainqueur de Bayern Munich – Étoile Rouge. Mais en attendant, ils seront de retour aux affaires dès samedi à Bourg-en-Bresse, un an jour pour jour après leur sacre européen au même endroit.

0-2 en saison régulière face au Real Madrid

En saison régulière, le Paris Basketball a perdu deux fois face au Real Madrid. La première à la maison en décembre, au plus fort de son épidémie grippale (85-96, sans T.J. Shorts ni Yakuba Ouattara), et la seconde beaucoup plus récemment, en Espagne, à l’issue d’un match complètement fou qui peut laisser de vrais espoirs (104-105).