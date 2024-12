Sans T.J. Shorts, Paris ne passe pas si loin contre le Real Madrid

Le Paris Basketball semble bel et bien connaître son premier coup de moins bien de la saison. Après ses 14 succès consécutifs toutes compétitions confondues, le club de la capitale vient d’encaisser sa 3e défaite consécutive, à l’occasion de la réception du Real Madrid à l’Adidas Arena ce mardi 17 décembre (85-96).

A successful start to the double week in the French capital for @RMBaloncesto ✔️ #EveryGameMatters pic.twitter.com/NgOWIt1y2l — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) December 17, 2024

Le Paris Basketball enrhumé

Un nouveau revers après l’ASVEL et Le Mans qui ne doit pas pour autant inquiéter les Parisiens. Du moins, pas pour le moment. Touché par la maladie outre la simple absence de TJ. Shorts (avec Ouattara et Shahrvin forfaits également), Paris a bien failli s’offrir le Real Madrid. Et même si l’institution merengue vacille en ce début de saison, cela aurait été une performance de choix pour le club de la capitale, tant l’absence de son maître à jouer aurait pu déséquilibré l’équation.

Un énorme Maodo Lô n’a pas suffi

Mais qui a besoin du MVP 2024 de la Betclic ELITE et de l’EuroCup quand Maodo Lô (30 points à 13/17 aux tirs, avec 7 passes décisives pour 2 ballons perdus) et Nadir Hifi (21 points à 6/18) plantent plus de 50 points ? L’absence de T.J. Shorts, ainsi que la dimension athlétique des intérieurs madrilènes, a plutôt mis en exergue le manque de répondant dans la peinture des Franciliens.

Mis à part les 8 points et 5 rebonds de Kevarrius Hayes, aucun autre intérieur ne s’est distingué (5 fautes pour Kratzer en 11 minutes, 3 points pour Cavalière en 14 minutes, pas de Kessens). Et avec la sortie de Mikael Jantunen avant la pause (7 minutes de jeu), le jeu parisien a terriblement penché sur les extérieurs, encore davantage qu’à l’accoutumée (38 tirs extérieurs contre 35 à 2-points).

Encore dans les basques du Real Madrid dans le dernier quart-temps (80-83, 37′), Paris a finalement du rendre les armes dans les derniers instants. Mario Hezonja (17 points dont 4/9 à 3-points) en attaque et la paire Tavares – Deck (4 contres à eux deux) en défense ont infligé une dernière série fatale de 13 points à 5 pour l’emporter sur le parquet de l’Adidas Arena (85-96).

Ainsi, avec cette 2e défaite de suite en EuroLeague, Paris voit revenir à sa hauteur l’AS Monaco au classement. Le club de la capitale aura l’occasion de se relancer face à un autre grand d’Europe, le Fenerbahçe, qui subit lui aussi une mauvaise passe ces derniers temps (deux grosses défaites de suite contre Monaco et Barcelone.