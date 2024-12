Victorieuse du Bayern Munich, l’AS Monaco enchaîne un 3e succès d’affilée

Pleine d’autorité, c’est ainsi que l’on peut définir la victoire de l’AS Monaco sur le Bayern Munich ce mardi 17 décembre. Pour la 16e journée de l’EuroLeague, le club de la Principauté a conforté sa 2e place au classement face à un concurrent direct au terme d’une rencontre aboutie (93-74).

Après le +30 face au Fener, +19 face au Bayern Munich

Après Fenerbahçe lors de la précédente journée, c’est une autre équipe en vue sur ce début de saison, le Bayern Munich (top 5), qui a pris une petite correction de la part de l’AS Monaco. Déjà vainqueur de 30 points contre l’équipe stambouliote, l’ASM a infligé une défaite moins large mais tout aussi marquante au club bavarois (+19).

Après un premier quart-temps très moyen des Monégasques (18-24) où le meilleur marqueur de la compétition Carsen Edwards s’est fait plaisir (9 de ses 17 points du soir), l’équipe de Vassilis Spanoulis s’est métamorphosée. Ou plutôt, a déroulé le basket tant voulu par son entraîneur, pour totalement renverser la tendance et dominer ouvertement le Bayern Munich. Et comme face au Portel en championnat le week-end dernier, beaucoup de très bonnes choses sont intervenues des joueurs français, l’une des nouvelles pattes de coach Spanoulis.

L’énergie communicative de Terry Tarpey

Si Georgios Papagiannis (14 points à 100% aux tirs) et Donatas Motiejunas (8 points à 4/5) ont été d’une incroyable précision ce mardi, l’énergie déployée par Terry Tarpey (8 points, 2 rebonds, 5 passes décisives et 3 interceptions pour 14 d’évaluation) ou les quelques gros tirs de Matthew Strazel (11 points à 4/7 aux tirs) ont fait beaucoup de bien à l’ASM. Dans le 3e quart-temps, la défense et le jeu rapide monégasque ont fait tourner les têtes allemandes, l’écart passant de +1 (52-51) à +17 (77-60) en faveur de Monaco lors des six dernières minutes de la période.

Une superbe série de la Roca Team qui a définitivement fait basculer la rencontre en sa faveur (93-74). « Défensivement, nous avons été incroyables pendant 30 minutes », saluait Vassilis Spanoulis, ravi de la réaction de son équipe après un premier quart-temps décevant. « Après notre mauvais départ, o na trouvé le moyen de marquer des paniers faciles et d’avoir de la confiance », soulignait Matthew Strazel. Quand le talent individuel ne répond pas, Monaco semble désormais armé pour répondre par des vertus plus simples, en utilisant tous les éléments de son effectif.