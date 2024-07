Le Nigeria confirme son fort potentiel face à l’Australie

Nation montante du basketball mondial, le Nigeria a confirmé son fort potentiel en battant l’Australie 75 à 62 pour son premier match au tournoi olympique 2024. Les D’Tigress ont pris le dessus en cours de première mi-temps pour faire la course en tête. Prochaines adverses des Bleues, après France – Canada, elles apparaissent comme un gros outsider dans le groupe B.

Une deuxième victoire dans l’histoire du Nigeria aux Jeux olympiques

Historique. Après le buzzer final, Ezinne Kalu (19 points à 5/10 aux tirs, 5 rebonds, 5 passes décisives et 5 balles perdues pour 22 d’évaluation en 35 minutes) et Promise Amukamara (14 points à 2/12 aux tirs, 6 rebonds, 9 passes décisives et 4 interceptions pour 20 d’évaluation en 33 minutes), anciennes joueuses LFB, ont laissé échappé quelques larmes. Présentes à Tokyo en 2021, elles n’avaient pas réussi à y remporter de match. Ce lundi 29 juillet, en ouverture du tournoi olympique de Paris, c’est chose faite. Les Nigérianes ont tout simplement remporté le deuxième match de l’histoire de leur sélection. Le premier remonte à 2004 avec le succès face à la Corée-du-Sud (68-64) à Athènes.

HISTORICAL. Nigeria 🇳🇬 D’Tigress win their first Olympic game in 20 years at #Paris2024 🔥#Basketball pic.twitter.com/8yRXUo4Mai — FIBA (@FIBA) July 29, 2024

C’est dans le deuxième quart-temps que les joueuses de Rena Wakama ont pris le dessus. Provoquant balles perdues sur balles perdues, elles ont signé un 11-0 pour prendre le large avant la pause (41-28). Après 20 minutes de jeu, les Opals avaient déjà perdu 16 ballons qui ont mené à 19 points adverses. Après la pause, la sélection de Sandy Brondello a tenté de réduire ce facteur mais les approximations sont restées trop importantes (26 balles perdues au total). Bien que revenues à -2 (58-56) à 6 minutes de la fin sur un 3-points d’Alanna Smith, elles n’ont plus mis un pied devant l’autre en attaque pour n’inscrire que 6 points sur le restant de la rencontre. « On a fait un très bon match en défense, a apprécié la future joueuse de Bourges Amy Okonkwo (12 points à 5/12 et 3 rebonds pour 8 d’évaluation en 26 minutes). On leur a fait perdre des ballons, ce qui nous a permis de courir et de profiter de ces ballons récupérés. C’était une partie importante de ce match. » Une performance qu’elles tenteront de rééditer face à l’équipe de France pour leur deuxième match, ce jeudi à 17h15.