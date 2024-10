Le point sur l’infirmerie de Villeneuve d’Ascq : pas de date de retour pour Héléna Ciak

Depuis le début de la saison 2024-2025, Villeneuve d’Ascq n’a toujours pas remporté le moindre match. Ce qui porte le total de défaites à 8, avec la déroute lors du match des champions, quatre revers en La Boulangère Wonderligue et trois en EuroLeague féminine. Avant le début de la phase retour des groupes de la compétition européenne, avec une rencontre à Fenerbahçe, l’ESBVA-LM a fait le point sur les blessures au sein de son effectif.

Ainsi, Carla Leite pourrait tenir sa place contre le Fener après avoir manqué le dernier match d’EuroLeague en raison d’un coup à l’entraînement. Du voyage en Turquie également, l’intérieure Kelsey Bone reste cependant incertaine après avoir ressenti une douleur au pied. Opérée d’une fracture du nez vendredi dernier, la pivot Aminata Gueye est quant à elle incertaine pour la rencontre de LFB de ce week-end à Bourges.

Concernant les blessures de plus longue durée, la capitaine Caroline Hériaud (déchirure à la cuisse) et la jeune poste 4 Maïa Hirsch sont attendues après la trêve internationale (mi-novembre). Enfin, la pivot Héléna Ciak se remet toujours d’une blessure au genou et sa durée d’indisponibilité reste inconnue.