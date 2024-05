ANGT Berlin: l’ALBA humiliée sur son parquet par le Pôle France

Après une première victoire dans cette ANGT, jeudi, contre l’Overtime Elite, le Pôle France a confirmé face à l’ALBA Berlin ce vendredi (102-62). Les joueurs de l’INSEP ont écrasé les jeunes allemands 102 à 62 dans le sillage d’Hugo Yimga Moukouri, encore très solide (18 points à 7 sur 11 aux tirs, 4 rebonds, 4 interceptions pour 21 d’évaluation), et de Nolan Traore (1,91 m, 17 ans), écoeurant de facilité (20 points et 6 passes décisives en 25 minutes).

Le Pôle France a donné le ton dès le début de match, infligeant un 32-10 aux Berlinois dans le premier quart-temps. Un écart que l’ALBA, dépassé au rebond (50 à 22 pour les Français) comme dans l’adresse (52,8% contre 36,5% d’adresse générale) n’a jamais pu combler.

Une nouvelle débâcle pour les jeunes pousses allemandes, corrigées 118-46 jeudi par le FC Barcelone, futur adversaire du Pôle France samedi à 13h30. Un choc dans lequel les Catalans, emmenés par le prodige Mohamed Dabone (2,08m, 12 ans).

