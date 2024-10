40 équipes réparties en 10 groupes s’affrontent à compter de ce mardi soir pour le compte de la première journée de la FIBA Europe Cup. La quatrième compétition européenne sur le plan sportif reprend du service avec notamment l’entrée en lice à 20h30 ce mardi de Cholet Basket. Les joueurs des Mauges accueillent à la Meilleraie les septuples champions de Suisse en titre, Fribourg, dans un match que le coach Fabrice Lefrançois n’entend pas prendre à la légère à en croire ses déclarations à nos confrères de Ouest-France. « C’est une équipe qui produit un très bon basket, et qui n’a changé qu’un seul joueur par rapport à la saison dernière, donc ils se connaissent par cœur. Ils sont prêts, et ils ont un vrai beau collectif. »

Un discours empreint de prudence de la part du natif de Vitry-sur-Seine vis à vis d’une équipe qui a terminé en finale du tournoi d’accession à la Ligue des Champions (BCL) fin septembre, et d’une compétition dont le niveau semble cette année en progression. Un avis exprimé par Laurent Legname, coach d’une JDA Dijon passée par les qualifications pour assurer sa place dans la compétition. Les Bourguignons jouent pour la première fois de leur histoire cette compétition, eux qui reçoivent ce mercredi 9 octobre les Kosovars du BC Trepca. « Il y a vraiment de très bons clubs référencés. Bien sûr, il y a encore des ligues mineures représentées, mais ça donne aussi des oppositions face à des formations au style de jeu différent, et ça nous contraint à nous adapter. » Son homologue choletais abondait dans le même sens. « Clairement, le niveau est monté. Avec les Italiens (Sassari), les Espagnols (Bilbao, Saragosse)… […]. Une chose est sûre : on ne pourra pas négliger des matchs. »

