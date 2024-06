Le Portel s’offre un JFL référencé : Lahaou Konaté débarque sur la Côte d’Opale

Lahaou Konaté au Portel : voilà une nouvelle qui va donner bien des sourires aux supporters stellistes. Alors que l’ESSM était dans l’attente de la réponse de plusieurs joueurs, elle voyait un à un ces derniers s’envoler vers d’autres destinations. Avec l’impossibilité de conserver Edon Maxhuni, puis les départs de David DiLeo et Bastien Vautier vers Le Mans et Cholet, ainsi que celui probable de Digué Diawara, le club de la Côte d’Opale enregistre une belle prise avec l’arrivée de Lahaou Konaté (1,98 m, 32 ans).

🌊 𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒖𝒆 𝒂̀ 𝒃𝒐𝒓𝒅 𝑳𝒂𝒉𝒂𝒐𝒖 ⚓ 🛡️ International français connu et reconnu pour ses qualités défensives, l'expérimenté poste 2-3 @LahaouKonate s'engage pour les 3 prochaines saisons avec l'ESSM 🤝 𝘓𝘦𝘴 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘴 : https://t.co/QR9luBrmgm pic.twitter.com/ooj3vJiVc1 — ESSM Le Portel (@ESSMbasket) June 10, 2024

Un 5e club en LNB pour Lahaou Konaté

La situation des Metropolitans 92 (relégation sportive en Pro B ou disparition potentielle du club) a mis sur le marché l’un des meilleurs JFL (Joueurs Formés Localement) de l’Hexagone. Après quatre saisons dans les Hauts-de-Seine, des finales des playoffs de Betclic ELITE en 2023 avec Victor Wembanyama à un dernier exercice cauchemar, le capitaine de Boulogne-Levallois Lahaou Konaté va donc prendre la direction du Nord. Cette saison, celui qui a découvert récemment l’équipe de France 3×3 tournait encore à 6,7 points à 37,4% de réussite aux tirs, 3,3 rebonds, 1,7 passe décisive et 1 interception pour 7,9 d’évaluation en 29 minutes de jeu en moyenne.

Après les recrutements de Gaëtan Meyniel, Idrissa Ba et de l’Américan Deandre Gholston, Le Portel met la main sur un joueur référencé de l’élite. Du haut de ses 32 ans, Lahaou Konaté va pouvoir apporter toute son expérience au futur effectif d’Eric Girard, en plus de ses qualités de défenseur et de shooteur à 3-points. S’inscrivant toujours dans une certaine durée partout où il est passé ou presque (trois saisons à Évreux, deux au Mans, deux à Nanterre et quatre à Boulogne-Levallois), le natif de Créteil reste dans cette même logique avec un contrat de trois saisons au Portel, soit jusqu’en 2027.