Digué Diawara vers l’étranger plutôt qu’au Portel ?

Digué Diawara (2,04 m, 25 ans) va-t-il continuer sa carrière à l’ESSM Le Portel ? L’ailier est sous contrat pour la saison prochaine mais La Voix du Nord a indiqué par deux fois qu’il s’orientait plutôt vers un départ à l’étranger.

Auteur d’une grosse saison en Pro B en 2022-2023, Digué Diawara était revenu en Betclic ÉLITE avec un statut plus installé que lors de ses jeunes années. Dans le collectif compétitif du Portel, cet ailier longiligne et bon shooteur s’est affirmé comme un rouage essentiel (10,1 points à 47,4% de réussite aux tirs, 4,6 rebonds et 1,5 passe décisive en 27 minutes). De quoi convaincre un club étranger de le faire venir ?

Finalement, seul Ivan Février voudra s’inscrire dans la durée parmi les joueurs formés localement signés l’an passé, Bastien Vautier étant lui parti à Cholet et Digué Diawara ayant l’intention de continuer sa carrière à l’étranger. Pour son futur effectif, après avoir signé Idrissa Ba et Gaétan Meyniel, l’ESSM va surtout s’atteler à dénicher des bons joueurs étrangers. « On va tâcher d’en prendre cinq ou six de qualité », annonce l’entraîneur Eric Girard, toujours dans La Voix du Nord.