Deandre Gholston rejoint Le Portel

L’ESSM Le Portel a annoncé la signature de Deandre Gholston (1,95 m, 23 ans) pour la saison 2024-2025. Après avoir officialisé les arrivées de deux joueurs formés localement (JFL), Idrissa Ba et Gaétan Meyniel (1,89 m, 23 ans), le club nordiste fait venir un joueur américain qui sort d’une première saison professionnelle intéressante en Hongrie.

🌊 𝑾𝒆𝒍𝒄𝒐𝒎𝒆 𝒂𝒃𝒐𝒂𝒓𝒅 𝑫𝒆𝑨𝒏𝒅𝒓𝒆 ⚓ Arrière shooter américain de 23 ans, @DreeGholston4 arrive en provenance du MVM-OSE Lions et s'engage pour une saison 🤝 En Hongrie, Dre tournait quasiment à 20 points de moyenne 🇭🇺 • 𝘓𝘦𝘴 𝘪𝘯𝘧𝘰𝘴 : https://t.co/aCdheDYVWE pic.twitter.com/g1YSbleCzK — ESSM Le Portel (@ESSMbasket) June 4, 2024

Originaire de Gary dans l’Indiana, la ville considérée comme la plus pauvre des États-Unis, Deandre Gholston a connu un beau parcours au lycée avant de rejoindre l’Université de Kent State en 2018. Peu utilisé (4 minutes sur 15 rentrées), cet extérieur capable d’évoluer sur les postes 1, 2 et 3 est repassé par le niveau inférieur, la JuCo, au Tallahassee Community College. Productif, il a fait son retour en NCAA à l’Université de Milwaukee en 2020 où il est resté deux ans. Période de COVID-19 oblige, il a eu droit à une autre saison d’éligibilité et a rejoint Missouri en 2022-2023. Aux côtés de Mohamed Diarra, il s’est montré productif (10,9 points à 43,3% de réussite aux tirs, dont 30,9% à 3-points, 2,4 rebonds et 1,8 passe décisive en 23 minutes).

Un « couteau suisse » pour remplacer Phlandrous Fleming Jr. ?

Productif, il l’a été plus encore pour sa première saison professionnelle en Hongrie. Chez les MVM-OSE Lions, Deandre Gholston a tourné à 19,1 points à 46,7% (dont 37% à 3-points), 4,6 rebonds, 2,1 passes décisives, 1,5 interception et 2,7 balles perdues en 33 minutes et son équipe a gagné 12 de ses 25 rencontres.

« Nous sommes heureux de vous annoncer la signature du ‘couteau suisse’ Deandre Gholston, venant de Hongrie, a commenté son entraîneur Eric Girard. Pour sa première saison en Europe, Deandre a démontré un vrai potentiel qu’il pourra développer en Betclic Élite et en Coupe d’Europe. Classé dans les meilleurs scoreurs et intercepteurs du championnat, il saura nous apporter une multitude de choses sur les 3 postes extérieurs ».

Dans un profil à la Phlandrous Fleming Jr., Deandre Gholston espère confirmer la saison prochaine en Betclic ELITE sous les couleurs de l’ESSM Le Portel.