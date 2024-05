Le Portel tombe à la 8e place, Eric Girard en colère : « La LNB a donné un match à Cholet »

Le Portel a finalement terminé à la huitième place de la saison régulière 2023-2024. Défait par Paris ce samedi 11 mai, l’ESSM a été doublé par Saint-Quentin et Cholet au classement. Résultat, l’équipe d’Eric Girard va affronter Monaco, le premier, en quarts de finale des playoffs.

Frustré contre l’arbitrage après la défaite contre Paris, Eric Girard l’était davantage vis à vis des choix de la Ligue Nationale de Basket (LNB) concernant le calendrier.

« Je ne vais même pas saluer la Ligue qui a donné un match à Cholet, à un moment donné, qui se retrouve dans les playoffs. Parce qu’elle a fait jouer un match de championnat avant un Final Four (avant le match 5 des quarts de finale de playoffs, NDLR) et Monaco n’a pas joué. Il y a de telles incohérences que j’ai du mal à comprendre. C’est le pire adversaire qu’on va avoir en finissant 8e.

Il y a des équipes qui vont se retrouver par rapport au calendrier avec un ou deux jours de récupération entre chaque match. Et nous on en a qu’un. Ça veut dire que quand on aura un jour de récupération, il faudra revenir de Monaco ou aller à Monaco. Alors qu’il y a les équipes qui ont deux jours (de récupération). Pourquoi ? Normalement tout le monde est logé à la même enseigne. Donc comment on va jouer ? On a 8 joueurs, on a pas mal de petits bobos ce (samedi) soir (Bastien Vautier, Phlandrous Fleming Jr, NDLR). Donc on verra.

Mais bon, on va y aller avec nos armes, on va y aller avec notre fierté, on va y aller avec notre cœur. On se sauve à Monaco ici, il ne faut pas qu’on oublie qu’on a battu Paris, l’année dernière on a battu Monaco. Sans doute qu’on mérite entre ces équipes-là 30 ou 40 points d’écart. Mais on va se battre, on va faire le maximum, on va mettre le maximum sur le match 2. On va faire trois matchs, j’espère, trois matches en six jours. »