Saint-Quentin prêt pour sa « finale d’accession aux playoffs », Cholet jouera Chalon sans Antoine Eïto

La course aux playoffs de Betclic Élite qui engage cinq équipes pour deux places va rendre son verdict ce samedi 11 mai. Tous les scénarios possibles ont été décryptés par la LNB. Le Saint-Quentin Basketball, actuellement 7e au classement, est maître de son destin. Les hommes de Julien Mahé doivent l’emporter à domicile face à la SIG Strasbourg, actuellement 12e mais qui peut aussi encore se qualifier. En avant-match sur la chaîne Youtube du club, le coach saint-quentinois – nommé parmi les trois meilleurs entraîneurs de la saison et qui vient de prolonger pour deux saisons à la tête de l’équipe – a expliqué les enjeux de ce match décisif, et la mentalité de ses joueurs :

« Quand on a découvert le calendrier au mois de juillet, on s’est dit « J34 Strasbourg, peut-être que le maintien se jouera ici ». Et aujourd’hui ce n’est pas le maintien qu’on va jouer, c’est la place en playoffs. Ça montre l’extraordinaire saison qu’on fait […] Si on gagne, on est assurés d’être en playoffs. Eux, s’ils gagnent, il faut quand même qu’ils aient quelques autres résultats favorables. Mais le départ est le même : il faut gagner. Ça sera une finale d’accession aux playoffs, il faut le prendre comme tel. Il va falloir jouer à notre meilleur niveau pour espérer l’emporter face à cette équipe vraiment très talentueuse. »

Ce soir, les Saint-Quentinois pourraient faire sans Loïc Schwartz, incertain à cause de sa cheville, mais récupèreront le phénomène Nolan Traoré, qui avait souffert de « crampes assez importantes » mais sans gravité contre Chalon. De l’autre côté, les Strasbourgeois vont devoir faire sans leur meilleur marqueur Tyrus McGee. Plus de 3000 supporters sont attendus au Palais des Sports Pierre Ratte, avec une ambiance probablement en fusion. Ce serait la première fois depuis Le Portel en 2017 qu’un promu parvient à accéder aux playoffs.

À 19h15, Saint-Quentin jouera sa place pour les playoffs. 💙 Pour l'occasion, c'est tout un peuple qui défiera Strasbourg et qui se permet de penser à un exploit dont personne n'aurait osé rêver il y a 1 an. pic.twitter.com/H4MJu7MVFG — Saint-Quentin Basket Ball (@SQBB_Officiel) May 11, 2024

Cholet face à Chalon sans Antoine Eïto

Pour l’autre favori pour décrocher son ticket, l’affiche semble sur le papier plus abordable. Cholet Basket, 8e du classement, affrontera à domicile l’Élan Chalon, 14e et officiellement sauvé du maintien. De plus, le promu devra faire sans son leader Antoine Eïto, qui avait été l’homme-clé (19 points) de la victoire au bout des prolongations contre Saint-Quentin le 4 mai dernier. Ce dernier est parti rejoindre l’équipe de France de 3×3 en début de semaine. Preuve du relâchement de fin de saison des Chalonnais, qui ont rempli leur objectif de saison et n’ont plus rien à gagner n’y à perdre. Ce qui pourrait les rendre dangereux, selon la théorie exposé par Kim Tillie à Ouest-France :

« Ce dernier match de saison régulière ressemble déjà à un premier tour de play-offs. Nous devons gagner pour aller plus loin. Personne ne sait ce que nous proposera Chalon. Parfois une équipe libérée te pose beaucoup de problèmes parce que tous leurs shoots rentrent. Nous devrons donc être sérieux dans l’application de notre jeu. Sans jamais rien donner à l’adversaire. »

La Meilleraie sera une nouvelle fois à guichets fermés pour cette dernière rencontre de saison régulière. Même si les Choletais restent sur cinq défaites sur leurs six derniers matchs, ils ne peuvent pas laisser filer cette victoire. Tout semble en leur faveur. En cas de victoire, Saint-Quentin et Cholet termineront la saison régulière avec un bilan à l’équilibre, de 17 victoires pour 17 défaites. Et devront attendre les autres résultats pour déterminer leurs futurs adversaires en playoffs, qui pourraient être Paris et Monaco.