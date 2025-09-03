Recherche
Uncategorized

Le Portugal rentre dans l’histoire : première qualification pour la phase à élimination directe de l’EuroBasket !

EUROBASKET - Le Portugal écrit l'histoire grâce à sa victoire face à l'Estonie 68-65. Les Portugais atteignent la phase à élimination directe de l'EuroBasket pour la première fois de leur histoire et affronteront le vainqueur du groupe B samedi.
00h00
Le Portugal rentre dans l’histoire : première qualification pour la phase à élimination directe de l’EuroBasket !

Pour la première fois dans son histoire, le Portugal se hisse en phase à élimination directe de l’EuroBasket.

Crédit photo : FIBA

Le Portugal a franchi un cap historique en se qualifiant pour les huitièmes de finale de l’EuroBasket après sa victoire 68-65 contre l’Estonie à Riga. Cette qualification marque la première participation portugaise à la phase à élimination directe de la compétition européenne, dix-huit ans après la tentative manquée de 2007.

– Groupe A

En 2007, la plupart des joueurs de l’effectif actuel étaient encore sur les bancs d’école, regardant Joao Santos, Joao Betinho Gomes et leurs coéquipiers échouer de peu à se qualifier pour le top 8 européen avec une neuvième place. Cette fois, c’est chose faite pour la nouvelle génération portugaise.

Rafael Lisboa héros d’une fin de match haletante

La rencontre s’est décidée dans les dernières secondes après un scénario palpitant. Le Portugal pensait avoir fait le plus dur grâce à un run de 11-0 entre la fin du troisième quart-temps et le début du dernier acte. Mais Artur Konontsuk a répondu présent pour l’Estonie avec trois 3-points consécutifs et un panier à deux points, offrant un avantage 64-61 à son équipe à une minute de la fin.

C’est alors que Rafael Lisboa est entré dans l’histoire portugaise. Le meneur, sorti du banc, a d’abord inscrit un 3-points crucial de très loin, avant de transformer ses quatre lancers-francs dans les derniers instants pour sceller la victoire. L’Estonie a tenté de forcer la prolongation, mais le tir à mi-terrain de Kristian Kullamae n’a pas trouvé la cible.

Lisboa termine la rencontre avec 17 points et 5 passes décisives, s’imposant comme le héros de cette soirée historique. L’Estonie a payé ses 17 balles perdues, dont 8 interceptées par la défense portugaise, qui ont permé de nombreux paniers faciles.

Le Portugal affrontera désormais le vainqueur du groupe B en huitièmes de finale samedi, avec l’ambition de poursuivre son parcours historique dans cette compétition européenne.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
golo72
On en parle de l'expulsion de Queta? match d'une faiblesse abyssale mais victoire méritée du Portugal bien méritant L'estonie c'est assez affligeant quasi à domicile en plus et avec l'arbitrage maison c'est un peu la honte. Assez lunaire la 2ème technique synonyme d'expulsion pour célébration sur son panier pour QUETA
