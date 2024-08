Le précoce Mohamed Dabone (12 ans) dans l’effectif du FC Barcelone pour la présaison

Le FC Barcelone a débuté sa préparation estivale en cette fin d’août. Outre l’arrivée à sa tête du nouveau coach Joan Pennaroya et les premiers pas des nouvelles recrues comme Kevin Punter, un autre joueur intrigant prend part à cette présaison.

Barcelona has officially called up Sayon Keita ( 6’11 | 2008) and Mohamed Dabone ( 6’10 | 2011) to their first team for their Pre-season debut in China

Incredible look for these prospects being called up to play alongside players like Jabari Parker, Tomas Satorsnsky & Jan Vesley pic.twitter.com/PlZRAmC6wT

