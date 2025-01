Le programme complet des 1/8e de finale de la Coupe de France

Dix équipes de Betclic ELITE, cinq de Pro B et une de NM1 : voilà le casting des formations encore en lice en 1/8e de finale de la Coupe de France 2025. Quatre rencontres auront déjà lieu ce mardi 7 janvier, avec notamment l’affrontement entre Blois et Monaco ou encore celui plus déséquilibré entre Tours (NM1) et Le Mans.

Les rencontres de Nanterre et Saint-Quentin ont notamment été décalé à la mi-janvier en raison de la présence de ces équipes au play-in de la Ligue des Champions.

Découvrez le calendrier complet.