Betclic ELITE - Retrouvez le programme de la soirée du All-Star Game LNB 2023 qui se déroulera ce samedi 30 décembre à l'Accor Arena de Paris. L'événement est à guichets fermés.

Le All-Star Game LNB 2023 aura lieu ce samedi 30 décembre à partir de 19h30 et se terminera sous les coups de 23h00. Pour sa 21e édition, l’événement affichera une nouvelle fois complet, avec 15 843 spectateurs attendus à l’Accor Arena. À quelques heures du match des étoiles et des concours, plusieurs changements ont eu lieu : Matthew Strazel (Monaco) remplace Nando De Colo (ASVEL) dans la sélection France, ce qui fait qu’Elie Okobo (Monaco) intègre le cinq majeur et que Paul Lacombe (Strasbourg) devient capitaine de la sélection ; au concours de dunks, Mbaye Ndiaye (ASVEL) et Isiaha Mike (Bourg-en-Bresse) remplacent Juhann Begarin (Nanterre) et Tidjane Salaün (Cholet).

Programme de la soirée du All-Star Game LNB 2023 (début à 19h30 sur Skweek et en clair sur La Chaîne L’Équipe) :

Concours des meneurs : T.J. Shorts (Paris), Lucas Boucaud (Saint-Quentin), T.J. Campbell (Cholet) et Ilias Kamardine (Vichy)

T.J. Shorts (Paris), Lucas Boucaud (Saint-Quentin), T.J. Campbell (Cholet) et Ilias Kamardine (Vichy) Concours de tirs à 3-points : Nicolas Lang (Limoges), Johnny Berhanemeskel (Gravelines-Dunkerque), Bryce Brown (Bourg-en-Bresse) et Edwin Jackson (ASVEL)

Nicolas Lang (Limoges), Johnny Berhanemeskel (Gravelines-Dunkerque), Bryce Brown (Bourg-en-Bresse) et Edwin Jackson (ASVEL) Concours de dunks : Allan Dokossi (Dijon), Killian Malwaya (Evreux), Mbaye Ndiaye (ASVEL) et Isiaha Mike (Bourg-en-Bresse)

Allan Dokossi (Dijon), Killian Malwaya (Evreux), Mbaye Ndiaye (ASVEL) et Isiaha Mike (Bourg-en-Bresse) Match du All-Star Game à 20h45