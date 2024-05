Le programme des demi-finales des playoffs de Betclic ÉLITE 2024

Le programme des demi-finales des playoffs de Betclic ELITE 2024 a été annoncé suite à la qualification de Paris contre Cholet ce mardi 21 mai. Les quatre équipes du Top 4 de la saison régulière sont représentées.

Calendrier international FIBA oblige, la LNB a du enchaîner les quarts de finale avec les demi-finales. Ainsi, Paris jouera deux jours plus tard. De plus, les rencontres se retrouveront systématiquement le même soir et non un soir sur deux.

La série entre Monaco et Bourg-en-Bresse Match 1 : Monaco – Bourg-en-Bresse le 23 mai à 19h00 diffusé sur Skweek TV

Match 2 : Monaco – Bourg-en-Bresse le 25 mai à 19h00 diffusé sur Skweek TV

Match 3 : Bourg-en-Bresse – Monaco le 28 mai à 20h00 diffusé sur Skweek TV ou à 21h05 si match diffusé sur la chaine l’Equipe Si nécessaire : Match 4 : Bourg-en-Bresse – Monaco le 30 mai à 20h00 diffusé sur Skweek TV ou à 21h05 si match diffusé par la chaîne l’Equipe

Match 5 : Monaco – Bourg-en-Bresse – date, horaire et diffuseur à confirmer