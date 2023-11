Le projet Ousmane Dieng prend un peu de retard au Thunder

On s’attendait à voir Ousmane Dieng (2,08 m, 20 ans) davantage jouer cette saison. Mais au bout d’un mois de compétition, le sophomore français du Thunder a encore moins de temps de jeu que la saison dernière, à savoir 11,3 minutes par match (contre 14,6). En début de semaine dernière, il a même été envoyé vers l’équipe G-League affiliée, le Blue. Il y a disputé trois rencontres pour des moyennes de 16 points à 38% de réussite aux tirs et 30% à 3-points, 7,7 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions et 1,3 contre. Cette semaine, il a été rappelé dans l’effectif NBA grâce à la blessure de Jalen Williams. Mais n’a finalement pas été des 11 joueurs qui ont pris part à la victoire contre les Bulls (116-102).

Ce n’est sûrement pas le début de saison auquel s’attendait le n°11 de la Draft 2022, pour qui la franchise de l’Oklahoma a déboursé trois premiers tours de draft protégés. Il pouvait espérer grimper dans la hiérarchie sur le banc cette saison. Mais le coaching staff en a décidé autrement. Le rookie Cason Wallace ainsi que les plus expérimentés Isaiah Joe et Kenrich Williams sont devenus les premiers remplaçants. Derrière eux, un groupe de joueurs dont Dieng fait partie voit son temps de jeu varier énormément. Le Thunder étant devenu une équipe compétitive (actuellement deuxième de l’Ouest) et a besoin de joueurs pouvant contribuer immédiatement.

Ousmane Dieng is playing his best basketball in the G. His first two games, he matched up with GG Jackson a lot, played a more aggressive style, and had more efficient movement. Was not scared to stick around the rim and mix it up for put-backs. pic.twitter.com/J4RYzQ9bUs

— Rylan Stiles (@Rylan_Stiles) November 17, 2023