Le Real Madrid et le FC Barcelone menacent de fermer leurs centres de formation face à l’exode de leurs pépites en NCAA

La fuite des talents européens vers la NCAA ne concerne pas seulement le basket français, nos voisins ibériques sont eux aussi concernés. Parmi les clubs les plus touchés, on retrouve le FC Barcelone et le Real Madrid. Selon Marca, les deux rivaux seraient sur le point de d’envisager une mesure radicale : fermer leurs académies de jeunes.

Les fonds alloués aux jeunes détournés vers les équipes premières ?

La @FIBA se alinea con el cabreo de @RMBaloncesto y @FCBbasket y tomará medidas para frenar la fuga de talentos a la @NCAA https://t.co/P3MEuuNo3t pic.twitter.com/DSytMDP2SC — MARCA Baloncesto (@MarcaBasket) May 21, 2025