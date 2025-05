La FIBA veut « engager le dialogue avec la NCAA » et la contraindre à utiliser des lettres de sortie

« Il faut avoir une réponse de régulation, qui passera par un dialogue avec la FIBA et probablement avec la NCAA, afin d’éviter ce pillage qui, à la fin, sera un gâchis », nous disait Philippe Ausseur, le président de la LNB, il y a dix jours en évoquant l’exode des jeunes vers le championnat universitaire. « Je pense que l’on peut mettre en place une vraie négociation avec la NCAA. Il y a sûrement des pistes à explorer et des discussions à mener. Le souci, c’est que quand on dit NCAA, ce n’est pas un seul interlocuteur mais pléthore d’interlocuteurs. Il faut arriver à mettre en place ce cadre. »

Le dirigeant jurassien a été entendu, au moins pour la première partie. Réuni cette semaine à Manama, où a notamment été pris la décision de déplacer la Coupe du Monde féminine en hiver à partir de 2030, le bureau central de la FIBA a décidé d’engager un dialogue avec la NCAA.

« À la suite de la recommandation du groupe d’experts consacré aux jeunes joueurs et à la NCAA, créé en décembre 2024, le Bureau central a défini trois objectifs afin de maintenir un écosystème durable. Ces objectifs sont les suivants : aider les joueurs à prendre des décisions éclairées, accroître la disponibilité des joueurs NCAA pour leur équipe nationale, et contribuer à protéger les investissements des clubs dans le développement des joueurs. La décision a été prise d’engager un dialogue avec la NCAA, dans le but de traiter les départs de joueurs venant de l’extérieur des États-Unis vers les universités NCAA de la même manière que les transferts internationaux entre clubs FIBA, en utilisant une lettre de sortie. »

Non affiliée à la fédération internationale, la NCAA ne réclame, pour l’instant, pas cette lettre de sortie pour qualifier des nouveaux joueurs, ce qui place les jeunes désireux de tenter l’aventure américaine en position de force dans leur bras de fer éventuel avec leur club.

L’intention d’engager le dialogue est forcément louable mais il semble assez utopique de voir la NCAA accepter de se plier à un cadre qui ne serait pas du tout à son avantage. « Je ne vois pas pourquoi la NCAA dirait oui à cela », a résumé l’analyste d’ESPN, Jonathan Givony.

FIBA comes out publicly saying they plan to engage with the NCAA on international players leaving for college. Implementing a letter of clearance system as suggested would allow European teams to block players from leaving for the US. Not clear why the NCAA would agree to this? pic.twitter.com/yXjDixxWim

— Jonathan Givony (@DraftExpress) May 15, 2025