Le Real Madrid première équipe à atteindre le Final Four, Yabusele décisif

Le Real Madrid s’est qualifié pour le Final Four en s’imposant 3 manches à 0 dans son quart de finale face à Baskonia. Ce mercredi 1er avril, le tenant du titre s’est imposé 102 à 98 lors du match 3 à Vitoria.

Un 13-0 pour prendre l’avantage

Guerschon Yabusele (23 points à 10/16 aux tirs, 7 rebonds et 3 passes décisives pour 26 d’évaluation en 31 minutes) y est pour beaucoup dans cette victoire en terre basque. Le puissant ailier-fort français a produit un quatrième quart-temps monstrueux pour les visiteurs, qui n’ont jamais été menés après avoir passé un 13-0 pour prendre une avance de 8 points (80-88) dans le dernier quart-temps. Mario Hezonja a marqué 16 points pour le Real, Facundo Campazzo et Gabriel Deck ont ajouté 13 points chacun, tandis que le pivot Walter Tavares a ajouté 12 points et 13 rebonds pour 26 d’évaluation. Surtout, le vétéran Sergio Rodriguez a distribué 9 passes décisives en seulement 13 minutes sur le terrain pour démanteler la défense de l’équipe locale lorsque la pression était à son comble. Vincent Poirier a également été productif sur un court temps de jeu (8 points à 4/5 en moins de 9 minutes) alors que Fabien Causeur n’est pas entré.

De leur côté, Markus Howard a mené la charge pour Baskonia avec 29 points, et l’ancien Bressan Codi Miller-McIntyre a contribué avec 17 points et 11 passes décisives. Nikos Rogkavopoulos a ajouté 18 points, Vanja Marinkovic en a inscrit 17 et Matt Costello en a ajouté 11 pour l’équipe locale, qui est tombée malgré une première mi-temps à 56 points, donnant à Baskonia une avance de 4 points à la pause (56-52). Au milieu du troisième quart-temps, ils menaient encore de 10 points (70-60, 25′). Mais le talent et l’expérience madrilène ont fait la différence par la suite.

Le Real Madrid va maintenant pouvoir souffler avant d’aborder le Final Four de Berlin en grand favori, du 24 au 26 mai prochain.