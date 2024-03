Le Real Madrid remporte le choc à Malaga, Barcelone dégringole

Le Real Madrid a remporté le choc de la saison régulière de la Liga Endesa ce dimanche 17 mars à Malaga. Battus à l’aller, les champions d’Europe sont suivis depuis au classement par la formation andalouse, qui a longtemps fait jeu égal avec leurs invités.

Après une première mi-temps en faveur du Real Madrid (40-48), Malaga est revenu et même passer devant grâce au coup de chaud de l’ancien intérieur de l’ASVEL Dylan Osetkowski (20 points à 6/9 à 3-points en 20 minutes). A 1 minute 30 de la fin, les leaders du championnat espagnol étaient encore menés sur le parquet de Malaga (81-78). Mais après un premier stop, Facundo Campazzo (11 points à 4/7, 7 passes décisives et 5 balles perdues en 27 minutes) a trouvé Walter Tavares (11 points à 5/6 et 6 rebonds en 19 minutes) pour un alley-oop avec la faute (81-83). Dans la foulée, le meneur argentin a provoqué la balle perdue de Tyson Carter (11 points à 5/10) et lancé Gabriel Deck (6 points à 3/7 et 3 rebonds en 23 minutes) en contre-attaque (81-85) pour plier le match en finissant par un 9 à 0 (81-87).

Accroché et tendu, à l’image de ce temps-mort lors duquel Facu Campazzo et Guerschon Yabusele (7 points à 2/5 et 8 rebonds pour 15 d’évaluation en 28 minutes) se sont accrochés – voir le tweet ci-dessous -, le Real Madrid (22 victoires et 3 défaites) crée toutefois l’écart en tête avec deux victoires d’avance sur son dauphin malaguène (20 victoires et 5 défaites). L’équipe de Fabien Causeur (3 points et 3 rebonds en 8 minutes) et Vincent Poirier (10 points à 4/5 et 4 rebonds pour 14 d’évaluation en 21 minutes) n’a toutefois pas repris le point-average après sa défaite 99-93 à l’aller.

A la troisième marche du classement, le FC Barcelone (16 victoires et 9 défaites) est distancé, encore plus après sa défaite surprise à domicile face au 16e Breogan (85-88). Murcie et Tenerife (16 victoires et 9 défaites) reviennent à hauteur du Barça et Gran Canaria (battu à Manresa), mais pas Valence (15 victoires et 10 défaites) qui a perdu à Gérone.