Le Real Madrid s’impose sur un buzzer beater fou de Mario Hezonja contre Baskonia

Dans un match électrique, le Real Madrid a arraché la victoire face à Baskonia (90-89) grâce à un tir à trois points décisif de Mario Hezonja à 0,2 seconde du buzzer. Privé de Timothé Luwawu-Cabarrot (malade), Baskonia s’est battu jusqu’au bout, mais repart avec une défaite cruelle.

Hezonja crucifie Baskonia au buzzer

Le Real Madrid a vécu un véritable thriller en EuroLeague contre Baskonia, concluant la rencontre sur un buzzer beater de Mario Hezonja (2,06 m, 29 ans) qui a fait exploser le WiZink Center. Mené 84-88 à une minute de la fin, le Real a renversé la situation pour s’imposer 90-89, profitant notamment de trois lancers-francs manqués par Baskonia dans les derniers instants.

L’ailier croate, auteur de 22 points, a assumé ses responsabilités en captant un ballon de dernière chance après un cafouillage sur la dernière possession madrilène. Il a eu le temps de se repositionner, de voir Chima Moneke sauter devant lui, et de dégainer un tir parfait à trois points.

« On a fait un mauvais match, moi y compris, mais on s’en sort avec la victoire. C’est bien pour les fans, mais on doit être plus propres si on veut aller loin cette saison », a réagi Hezonja après la rencontre.

Un duel haletant jusqu’au bout

Le match a été marqué par 17 changements de leader, un chassé-croisé où aucune équipe n’a réellement pu se détacher. Facundo Campazzo et Hezonja ont porté le Real avec 22 points chacun, bien aidés par Dzanan Musa (16 points) et Walter Tavares (10 points).

En face, Baskonia a fait trembler Madrid, malgré l’absence de Timothé Luwawu-Cabarrot, malade. Nikos Rogkavopoulos (22 points), Trent Forrest (19), Chima Moneke (14) et Luka Samanic (10) ont été précieux, mais les Basques ont craqué dans la dernière minute.

Avec moins de 6 minutes à jouer, le Real semblait s’être mis à l’abri avec une série de 10-0 (84-75), avant que Baskonia ne réponde avec un 13-0 express, conclu par un tir primé et une faute provoquée de l’ancien Monégasque Chima Moneke (84-86). À 17 secondes du terme, Baskonia menait 89-87, mais Kamar Baldwin et Luka Samanic n’ont rentré qu’un lancer franc sur quatre tentés… laissant la porte ouverte à Hezonja.

Le Real se rapproche du podium

Avec cette victoire spectaculaire, le Real Madrid améliore son bilan à 13-10, revenant à une victoire seulement de la troisième place occupée par Monaco, son prochain adversaire.

De son côté, Baskonia glisse à 9-14 et reste englué dans le bas de tableau, malgré une performance encourageante. Avec le retour attendu de Luwawu-Cabarrot, l’équipe basque espère rebondir rapidement.