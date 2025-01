Le retour d’Antoine Diot, un motif d’espoir pour Roanne à Orléans ?

Ce mardi soir, Orléans et Roanne se retrouvent pour le match retour de la demi-finale de Leaders Cup Pro B, une rencontre qui s’annonce intense. Si l’OLB aborde ce match avec un avantage de 14 points, la Chorale n’a pas dit son dernier mot. Une finale est en jeu, et les deux équipes sont prêtes à en découdre pour aller chercher cette place pour Caen le dimanche 16 février.

Antoine Diot de retour, Benoit Mbala absent

Antoine Diot (1,93 m, 36 ans), absent depuis fin décembre en raison d’une déchirure partielle aux ischio-jambiers, a effectué son retour prématurément le 17 janvier contre Vichy-Clermont. En 17 minutes, il avait inscrit 7 points (2/3 au tir). Absent lors de la victoire à Antibes le week-end dernier, l’ancien international français fera son deuxième retour ce soir contre Orléans dans cette demi-finale retour.

Le meneur de 36 ans, connu pour sa capacité à dicter le tempo et son expérience des matchs à enjeu, pourrait se révéler comme le chef d’orchestre qui manquait à la Chorale pour réaliser la performance de se qualifier face à une équipe orléanaise solide et complète.

Toutefois, Roanne ne pourra pas compter sur Benoît Mbala (2,00 m, 29 ans), atteint d’un virus. Le Camerounais n’a pas fait le déplacement avec la Chorale.

Le défi d’une Leaders Cup sans enjeu

La Leaders Cup Pro B, souvent critiquée pour son faible intérêt sportif et financier, reste une compétition que Roanne aborde avec mesure. Thomas Andrieux, le coach de l’équipe, l’a rappelé dans les colonnes du Progrès :

“Si on est dans les clous pour jouer la qualification, on le fera. Si on est rapidement décroché, on adaptera comme j’ai pu le faire en Coupe de France, on distribuera les minutes en prévision du PB86.”

Une gestion pragmatique qui reflète l’importance pour la Chorale de rester avant tout focus sur le championnat. D’autant plus que le prize money de 5 000 € réservé au vainqueur de la Leaders Cup Pro B ne couvre même pas les frais de déplacement de Roanne, qui doivent s’acquitter d’un total d’environ 10 000 € pour leur séjour entre Orléans et Poitiers cette semaine.

Orléans veut conclure devant son public

Du côté du Loiret, Ludovic Negrobar (2,08 m, 33 ans) et ses coéquipiers se présentent avec un avantage confortable, mais ne sous-estiment pas leur adversaire pour autant. “Rien n’est fait, c’est la seconde mi-temps on va dire, et c’est maintenant que tout va se jouer.”, a déclaré l’intérieur dans l’avant match disponible sur la chaîne YouTube de l’OLB. Dans sa tête, une chose prime : “On ne pense qu’à gagner ce match. On sait ce qu’il y a au bout et ça serait top pour le club”. Car au-delà de l’argent ou de l’enjeu sportif, remporter une coupe est un moment important pour un collectif. Cela peut être le début d’une grande aventure.

Avec une place en finale en jeu, Co’Met devrait être bien rempli malgré le fait que ce match soit programmé un mardi soir. “On va se battre jusqu’au bout et on espère que la salle sera pleine. De toute façon, même un mardi je ne m’inquiète pas parce qu’il y a toujours du monde ”, conclue l’intérieur. Entre-deux à 20h.