Le SCABB privé d’Anthony Duruji pour la fin de saison

Anthony Duruji (2,01 m, 26 ans) ne rejouera plus cette saison avec le SCABB. L’ailier-fort américain, auteur d’une campagne 2024-2025 mitigée en Pro B (8,4 points, 4,1 rebonds et 1 passe décisive de moyenne), est forfait pour le reste de l’exercice. Une mauvaise nouvelle pour Saint-Chamond-Andrézieux, d’autant plus que d’autres joueurs clés, comme Theo Magrit ou Badr Moujib, sont aussi touchés physiquement. À l’approche du sprint final, les Couramiauds joueront-ils leur va-tout sans renfort ?

Un groupe soudé mais amoindri

Le match contre Boulazac, perdu 109-106 après deux prolongations, a illustré toute la vaillance du SCABB… et ses limites physiques actuelles. « On fait toute une prolongation avec zéro intérieur », a souligné Maxime Nelaton dans Le Progrès. Le coach a même dû improviser avec Jonathan Hoyaux au poste de pivot, faute de solutions intérieures.

Anthony Duruji forfait, Badr Moujib diminué par une inflammation de l’aponévrose plantaire, et Théo Magrit visiblement très diminué (« Il peut à peine poser le pied par terre »), le SCABB avance sur un fil. « Certains joueurs mettent leur corps sur la table pour faire en sorte que cette saison aille le plus loin possible », a salué le coach, conscient de l’engagement de son effectif.

Pas de pigiste médical pour Duruji

Malgré ces absences et une raquette décimée, le SCABB ne recrutera pas de remplaçant pour Anthony Duruji. « J’aurais aimé, mais il ne sera malheureusement pas remplacé », a reconnu Maxime Nelaton. Du côté des dirigeants, on mise sur la dynamique actuelle. « Il y a une solidarité dans ce groupe qui joue bien », a déclaré le directeur sportif Cyrille Chapot, tout en précisant que le club suivrait de près l’évolution physique de ses blessés.

Le pari du statu quo

Ce choix de ne pas faire appel à un remplaçant médical interroge alors que la course aux playoffs s’intensifie. L’infirmerie est bien remplie, et certains joueurs, comme Maël Hamon-Crespin, sont également surveillés de près. « On tire sur Badr, on tire sur Maël… » reconnaît l’entraîneur, inquiet à juste titre de voir ses troupes à bout de souffle, alors qu’elles occupent la 10e place du classement (avec 17 victoires et 16 défaites).

Dans un championnat de Pro B toujours aussi serré, chaque victoire comptera. Reste à savoir si la solidarité suffira, ou si l’usure finira par freiner les ambitions du SCABB.