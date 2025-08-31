Recherche
EuroBasket masculin

Le sélectionneur de l’Allemagne sort de l’hôpital et poursuit sa convalescence à l’hôtel

EuroBasket - Le sélectionneur espagnol de l'Allemagne, hospitalisé depuis lundi à Tampere pour une infection aiguë, a pu regagner l'hôtel de l'équipe samedi soir où il continuera de recevoir des soins médicaux.
00h00
Le sélectionneur de l’Allemagne, Alex Mumbru, est sorti de l’hôpital

Crédit photo : FIBA

Alex Mumbru a enfin pu quitter l’hôpital de Tampere ce samedi soir après cinq nuits d’hospitalisation. Le sélectionneur espagnol de l’équipe d’Allemagne, âgé de 46 ans, avait été admis lundi dernier en urgence dans l’établissement finlandais en raison d’une infection aiguë, selon les informations communiquées par la Fédération Allemande de Basket-ball (DBB).

L’ancien joueur professionnel continuera désormais sa convalescence à l’hôtel de l’équipe, où il bénéficiera d’un suivi médical approprié. Cette sortie d’hôpital constitue une étape encourageante dans le processus de guérison de Mumbru, qui inquiétait le staff allemand depuis plusieurs jours.

Alan Ibrahimagic assure l’intérim sur le banc allemand

Avant son hospitalisation, le technicien espagnol se plaignait déjà de malaises depuis plusieurs jours. Le médecin de l’équipe, Oliver Pütz, avait alors diagnostiqué des douleurs abdominales aiguës lors du premier jour de repos de la compétition, nécessitant une prise en charge hospitalière immédiate.

En l’absence de Mumbru, c’est son assistant Alan Ibrahimagic qui a pris les rênes de l’équipe allemande. Ce dernier a déjà dirigé l’équipe lors du match d’ouverture de l’EuroBasket contre le Monténégro, puis face à la Suède et la Lituanie. Il sera également aux commandes ce lundi lors de la rencontre contre la Grande-Bretagne.

La DBB n’a pas précisé de calendrier concernant le retour potentiel de Mumbru sur le banc allemand. L’évolution de son état de santé déterminera s’il pourra reprendre ses fonctions avant la fin de la compétition européenne. En attendant, l’équipe d’Allemagne peut compter sur la continuité assurée par Ibrahimagic pour maintenir le cap dans ce tournoi majeur.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
