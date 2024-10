Le Stade Rochelais dépassé contre Saint-Quentin : « Il y a un problème de niveau »

Après un début de saison compliqué (quatre défaites en quatre matches), avec des duels face à certains des meilleurs effectifs du championnat, le Stade Rochelais rêvait de se refaire la cerise contre une équipe de Saint-Quentin diminuée ce samedi 19 octobre. Mais la formation de La Rochelle n’a pas du tout été dans le coup contre le SQBB, au point de s’incliner 94 à 57 dans sa salle.

« Actuellement, il y a un problème de niveau, a reconnu le coach Julien Cortey dans Sud-Ouest. Et j’espère que c’est ponctuel et passager […]. Il faut que les attitudes, l’énergie, l’intensité, tout ce que l’on peut contrôler soient au maximum. […] On fait un pas en avant et deux autres en arrière. Ce que je pensais acquis ne l’est pas. On s’est construit dans le dur sans notre poste 2 et on le paye clairement. On court après le temps que l’on a plus. En fait, on n’a pas construit grand-chose. On avance sur des fondations qui sont un peu meubles. »