Saint-Quentin fait voler en éclats la défense du Stade Rochelais

Avant le déplacement de son équipe à La Rochelle, l’entraîneur de Saint-Quentin, Julien Mahé, craignait la « défense de très haut niveau » de La Rochelle. Ce samedi 19 octobre, le SQBB l’a pourtant réduit en poussière (57-94), livrant un véritable festival offensif face à une équipe rochelaise qui s’est très vite laissée distancer.

+26 à la mi-temps, +37 au final : le récital offensif du SQBB

Il y a des soirs où tout rentre. Ce samedi, c’était le cas pour Saint-Quentin, qui a assuré le spectacle sur le parquet du Stade Rochelais. Avec 64 % de réussite aux tirs à la mi-temps, les coéquipiers de Jerome Robinson (16 points et 7 rebonds) ont rapidement creuser l’écart dans ce match. En tête de 18 points après dix premières minutes très offensives (10-28), les Phénix n’ont jamais relâché la pression. Preuve en est, les Maritimes sont rentrés aux vestiaires avec seulement 25 points inscrits et un retard déjà considérable de 26 points (25-51, 20′).

Et malgré un léger regain d’énergie côté rochelais après la pause, la machine adverse ne s’est pas enrayée, bien au contraire. Dans le sillage d’un Marcus Santos-Silva en double-double (10 points et 10 rebonds) et d’un Enzo Goudou-Sinha très efficace (20 points, 3 rebonds et 4 passes décisives), Saint-Quentin a compté jusqu’à 30 longueurs d’avance au cœur du troisième quart-temps (31-61, 25′). Même si les Rochelais ont retrouvé un peu d’adresse en seconde mi-temps, les locaux n’ont rien pu faire pour stopper les offensives adverses.

Après deux défaites d’affilées (Cholet et Karsiyaka), Saint-Quentin signe un succès retentissant (57-94) pour se relancer de la meilleure des manières. Cette rencontre a également permis à Lucas Boucaud de se remettre en selle (3 points en 11 minutes de jeu), pour sa première apparition de la saison avec Saint-Quentin après son opération du dos à l’intersaison.