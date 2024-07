Le Stade Rochelais renforce son poste 5 avec le jeune Clifton Moore

Le Stade Rochelais a annoncé la signature de Clifton Moore (2,08 m, 24 ans), un pivot américain. Ce dernier a fait ses débuts en Europe la saison dernière en jouant dans le championnat britannique.

☞ 𝗟𝗢𝗖𝗞𝗘𝗗 𝗜𝗡. 🇺🇸 Le recrutement continue et le Club est heureux de vous annoncer l'arrivée de 𝗖𝗹𝗶𝗳𝘁𝗼𝗻 𝗠𝗼𝗼𝗿𝗲, pour la saison prochaine ! 🆕 ▫️ Poste 5

▫️ 2,08m & 24 ans

▫️ Solide ©️ Salle University Athletics.#WelcomeClifton | #FievreSR — Stade Rochelais Basket (@SR_Rupella) July 9, 2024

Association avec le Britannique Jubrile Belo au poste 5

Après avoir recruté un meneur, Sam Sessons, et un ailier, Jakub Niziol, place donc à la position de pivot pour la 3e recrue du Stade Rochelais. Clifton Moore vient de disputer sa première saison professionnelle en British Basketball League, avec l’équipe de la ville écossaise de Glasgow, les Caledonia Gladiators.

Stoppé au 1er tour des playoffs avec ses partenaires de BBL, l’intérieur a compilé 11,3 points à 57% de réussite au tir, 5,9 rebonds, 1,4 passe décisive et 1,5 contre en 23 minutes de jeu en moyenne cette saison. Engagé en FIBA Europe Cup, Clifton Moore a comptabilisé 7,8 points et 5 rebonds en 21 minutes de jeu en moyenne sur six matchs. Avant son arrivée sur le Vieux Continent, Clifton Moore a passé cinq saisons dans le championnat universitaire américain, d’abord aux Indiana Hoosiers (2017-2019), puis à La Salle Explorers (2020-2022) et enfin à Providence Friars (2022-2023).

À La Rochelle, il découvrira donc un nouveau championnat, la Betclic ELITE, et partagera le poste 5 avec le Britannique Jubrile Belo.