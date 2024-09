Le STB Le Havre crée un Hall of Fame pour ses 100 ans d’existence

Créé en 1924, le STB Le Havre est un bastion du basket français. Alors, pour célébrer au mieux son 100e anniversaire, le club normand a décidé de mettre en place dans son entité un Hall of Fame. Très courant aux États-Unis, il consiste à honorer des individus ayant réaliser des choses majeures.

Le panthéon du STB Le Havre prend le nom de Claude Teurcq, licencié de Saint-Thomas pendant 69 saisons. À la suite du match de la première journée de NM1 contre Besançon samedi 14 septembre, une cérémonie a eu lieu pour introniser ce Hall of Fame, avec George Eddy comme invité. Ainsi, ce sont sept personnalités marquantes du club ont été honoré : Christian Monschau (entraîneur), Jacques Lemonnier (personnalité), et les anciens joueurs John Cox, Jermaine Guice, Ricardo Greer, Claude Colignon et Jean Manuel Sousa.