Le tirage au sort des 1/32e de finale de la Coupe de France est tombé

La Coupe de France continue son bonhomme de chemin. La victoire de Berck sur le parquet de Poissy hier soir (70-81) a clôturé des 1/64e de finale remplis de surprises. Plus de la moitié des équipes de Pro B ont été éliminées, alors que quatorze équipes de NM1 ont tissé leur route jusqu’au tour suivant. Soit cinq de plus que l’année dernière. Alors forcément, les handicaps de score seront nombreux sur ces 1/32e de finale, où entrent en lice sept équipes de Betclic Élite (les équipes restantes – le Top 8 des derniers playoffs – rentreront directement en 1/8e de finale). 7 points d’avance sont de mise entre chaque division d’écart depuis la dernière réforme, et donc 14 points pour les trois clubs de NM1 qui ont tiré au sort des adversaires de l’élite. Voici le tirage complet de la FFBB :

Le tirage complet des 1/32e de finale : Hyères-Toulon (Pro B) vs Antibes Juan-les-Pins (Pro B)

Pau-Lacq-Orthez (Pro B, +7) vs Limoges (Betclic Élite)

Toulouse (NM1, + 7) vs Poitiers (Pro B)

Angers (NM1, +14) vs La Rochelle (Betclic Élite)

Quimper (NM1) vs Challans (NM1)

Rennes (NM1, +7) vs Blois (Pro B)

Rouen (Pro B, +7) vs Le Mans (Betclic Élite)

Le Havre (NM1) vs Tours (NM1)

Orchies (NM1, +14) vs Chalon-sur-Saône (Betclic Élite)

Berck Rang-du-Fliers (NM1) vs Levallois (NM1)

Boulogne-sur-mer (NM1, +14) vs Gravelines-Dunkerque (Betclic Élite)

Mulhouse (NM1) vs Charleville-Mézières (NM1) ou ASA Basket (Pro B)

Strasbourg (Betclic Élite) vs Nancy (Betclic Élite)

Lyon (NM1, +7) vs Roanne (Pro B)

Feurs (NM1, +7) vs Aix-Maurienne (Pro B)

On peut noter un choc de l’élite entre Strasbourg et Nancy, ainsi qu’un classico historique entre Pau et Limoges. Plusieurs derbies locaux sont aussi au programme, comme celui entre Lyon SO et Roanne, ou entre Boulogne-sur-Mer et Gravelines-Dunkerque. La FFBB doit aussi statuer pour décider du sort du match entre l’ASA et Charleville-Mézières, interrompu par… un plexiglas brisé sur un dunk. Tous les matchs auront lieu le mercredi 16 octobre prochain à 20h00.

Du côté de la Coupe de France féminine, la première affiche des 1/32e de finale a opposé Monaco à Nice. Et ce sont bien les joueuses de la Principauté qui l’ont emporté 71-57 à domicile, même si elles évoluent une division en-dessous (LF2 contre NF1).