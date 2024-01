Le transfert d’Ateba, les retours de Cadiau et Barham, un ancien prospect NBA à Orchies : le point sur les transferts en NM1

Le championnat de France de Nationale Masculine 1 (NM1) a repris ses droits mercredi avec avec la large victoire de Caen BC sur le Pole France (84-49), après une coupure de près de trois semaines. L’occasion pour plusieurs équipes d’opérer quelques changements et d’injecter du sang neuf pour la deuxième moitié de la saison.

Ainsi l’Union Tarbes-Lourdes a fait appel aux services de Fabien Ateba (1,95 m, 32 ans), libre de s’engager avec le club des Hautes-Pyrénées après une pige du côté de Chartres. Le vétéran français passé par le centre de formation du Hyères-Toulon Var Basket aura la lourde de tâche de remplacer le 10e meilleur scoreur de la division, l’Américain Devante Wallace (16 points à 45,8% de réussite aux tirs et 3,7 rebonds par match cette saison), dont le club a préféré se séparer en raison d’un comportement inapproprié au sortir d’une défaite concédée sur le parquet de Lorient le 16 décembre dernier.

Fabien Ateba a quitté le C'Chartres Basket Masculinhttps://t.co/qRrK3JjjnK pic.twitter.com/VN3ZO7Ap1S — L'Écho Républicain (@lecho_fr) January 5, 2024

De son côté LyonSO, qui se bat pour sa survie en NM1, enregistre l’arrivée de l’Américain Jordan Barham (1,95 m, 29 ans), décrit par son coach Maxence Boyer comme « un très gros rebondeur, très athlétique ». Passé par Challans – où il a côtoyé l’actuel meneur de LyonSO Thibault Desseignet – et le Stade de Vanves, l’ailier affiche des moyennes en carrière de 14,8 points et 6,5 rebonds à ce niveau. C’est une arme supplémentaire pour des Rhodaniens en chute libre (6 défaites de rang), qui affrontent Feurs vendredi dans un match crucial pour les deux équipes. Leurs adversaires du soir pourront eux aussi compter sur une nouvelle recrue, lsmaël Cadiau (1,95 m, 25 ans), de retour après 10 mois d’arrêt suite à une rupture du tendon d’Achille subie alors qu’il portait les couleurs de Pont-de-Chéruy. L’ancien joueur de Denain (Pro B) va tenter de se relancer dans une équipe qui a libéré l’international ivoirien Mike Fofana après une première partie de saison compliquée (5 victoires et 13 défaites, avant derniers de la poule B).

Andrew Jones, un ancien prospect NBA à Orchies

Dans le Nord, le BC Orchies continue de modifier son effectif. Lors de la trêve, l’international lituanien Giedrius Bergaudas s’en est allé. En début d’année, c’est un poste 2/3, Andrew Jones (1,94 m, 26 ans), qui a signé. Star des lycées au Texas (plus de 30 points, 10 rebonds et 7 passes décisives de moyenne lors de sa saison senior au MacArthur High School en senior), au point d’être sélectionné pour le McDonald’s All-American Game et le Jordan Brand Classic, Andrew Jones a failli se présenter à la Draft NBA 2017. En effet, après une saison freshman très intéressante chez les Texas Longhorns, il a même été invité au Draft Combine en 2017, au même titre que Jonathan Jeanne. Finalement resté en NCAA, il a appris en janvier 2018 souffrir d’une leucémie. Guéri après avoir bénéficié d’un élan de solidarité exceptionnel, Andrew Jones est revenu à la compétition le 6 novembre 2018 et a finalement réalisé un cursus complet au sein du très populaire programme des Texas Longhorns. Après six années sur le campus (mais une, en 2018-2019, comme redshirt) et des moyennes de 12 points à 41,9%, 3,2 rebonds et 2,3 passes décisives en 27 minutes, il est passé professionnel en deuxième division allemande, chez le club reléguée de BBL Vechta. Là-bas, l’ancien coéquipier de Jarett Allen (Cleveland Cavaliers) et Mo Bamba (Philadeplhie 76ers), a montré ses qualités de scoreur (10,1 points à 48,4% de réussite aux tirs, dont 38,6% à 3-points, 2,9 rebonds et 1,1 passe décisive en 19 minutes sur 43 matches) et surtout il a permis à Vechta de remporter le titre en deuxième division allemande. C’est donc un très gros CV qui arrive en NM1 et à Orchies dans l’espoir de remonter au classement puisque l’équipe de Philippe Maucourant n’est que 11e de la poule B avec 11 défaites en 18 matches.

Enfin Challans, sur une série de 4 défaites consécutives en fin d’année, s’est séparé de son intérieur américain Michael Craion (1,98 m, 34 ans), enregistrant dans le même temps les arrivées des Français Mohammad Diop (2,04 m, 25 ans) et Gregory Bengaber (1,86 m, 26 ans).