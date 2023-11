Philippe Maucourant appelé à la rescousse d’Orchies

NM1 - Philippe Maucourant va être nommé coach principal du BC Orchies, qui vit une très mauvaise passe dans la poule B de Nationale 1 masculine (NM1).

Libéré par le CEP Lorient à l’issue de son contrat en fin de saison 2022-2023, Philippe Maucourant (44 ans) va reprendre du service en Nationale 1 masculine (NM1).



L’ancien technicien du Limoges CSP va coacher l’équipe fanion du BC Orchies, qui occupe la 12e place de la poule B de NM1 (4 victoires et 8 défaites) après avoir perdu à six reprises sur les sept dernières journées. La seule victoire des Nordistes sur cette période est contre le Pôle France (63-73). Malgré l’arrivée début novembre de l’arrière lituanien Dovydas Redikas, le BCO a continué d’engranger les défaites, les courtes comme les plus lourdes (-26 le 17 novembre au Havre).

Après huit saisons passées en Bretagne, Philippe Maucourant prendra ainsi la place de Manuel Coudray qui était arrivé à l’intersaison. Ce dernier n’a pas eu les mains libres puisque Ludovic Pouillart, écarté pour une affaire extra-basket, demeure sous contrat et a conservé un rôle important en interne.