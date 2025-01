Le Young Star Game 2025 a fait sa draft : les compositions des équipes

Après le All-Star Game, un autre gros événement de la LNB approche à grand pas, le Young Star Game. À quelques jours de la première édition, le mardi 21 janvier à Marcel-Cerdan à Levallois, les équipes pour ce match mettant en avant les prospects français de moins de 22 ans ont été constitué. Lors du Draft diffusé par First Team, les sélectionneurs Antoine Rigaudeau et Moustapha Sonko ont effectué leur choix pour créer leur équipe.

Les deux anciennes légendes du basket français ont fait des choix logiques, prenant d’abord les joueurs de Betclic ELITE, puis de Pro B et enfin ceux du Pôle France. En première choix, Antoine Rigaudeau et Moustapha Sonko ont respectivement sélectionné Nolan Traoré et Ilias Kamardine. Découvrez le reste de la composition des équipes ci-dessous.