L’Élan Béarnais avance et recule sans cesse : « J’ai honte de moi-même et honte du basket proposé »

L’Élan Béarnais au mois de novembre, c’est un pas en avant, deux pas en arrière. Alors que le club palois a réussi à battre Roanne et Blois en Pro B, ainsi que Strasbourg en Coupe de France, il a également chuté entre-temps à domicile contre Caen et Orléans dans des prestations peu reluisantes.

Ce qui a le don d’agacer son entraîneur Mickaël Hay, qui a du mal à trouver la solution pour lancer enfin la saison de son équipe dont il a pris les commandes cet été. Ce vendredi 15 novembre, après le revers contre l’OLB, le technicien des Deux-Sèvres a exprimé sa « honte » dans des propos rapportés par Sud-Ouest.

« Orléans a été bien supérieur dans tous les domaines. Il n’y a rien à dire et l’écart final est même très flatteur pour nous. Je peux comprendre qu’après deux prolongations on n’ait pas les jambes, mais ce n’est pas ça qui me chagrine le plus. J’ai l’impression que plus on va haut, plus on retombe bas derrière. Le match contre Strasbourg était d’un très bon niveau et là, on descend très très bas. C’était inférieur à ce qu’on a présenté contre Caen. J’ai honte de moi et du basket que l’on a proposé. »