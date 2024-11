Orléans leader provisoire, la correction de Rouen et Vichy à Nantes et Antibes

C’est les valises pleines de points et d’un gros maux de tête que les joueurs de Nantes et d’Antibes vont partir se reposer quelques jours durant la trêve internationale de novembre. Pour la dernière journée avant la traditionnelle pause de cette première moitié de saison, l’Hermine et les Sharks ont été balayés avec la manière par Rouen et Vichy.

Nantes torpillé aux rebonds, la précision de Vichy dans la raquette

Avec son nouveau meneur Kyle Riddley (19 points) mais sans son leader à l’évaluation Jean-Fabrice Dossou, le NBH a pris une vague seinomarine dantesque à la Kindarena (101-66). Chaque rotation de Sylvain Delorme a fait mal aux Nantais, déjà submergés après un quart-temps (26-10), et qui n’ont jamais sortis la tête de l’eau après le bol d’air acquis lors de la dernière journée contre Fos-sur-Mer. La domination rouennaise aux rebonds a été totale (50 prises à 28), ce qui n’a pas échappé à Rémy Valin : « On savait qu’on allait souffrir aux rebonds mais pas dans ces proportions-là », avouait le coach nantais auprès de Ouest-France. « Clairement, l’impact physique que Rouen nous a mis fait qu’on n’a pas réussi à jouer : pression tout-terrain, pression sur les extérieurs, dur sur les duels. On ne peut pas exister là-dessus. »

Comme le RMB, la JA Vichy va pouvoir quelque peu souffler pendant la trêve en ayant acquis également une 5e victoire cette saison. Contre Antibes (93-64), le club thermal a là aussi pris le contrôle des débats assez rapidement. Sa précision dans le secteur intérieur et à mi-distance (29/41 à 2-points), diamétralement opposée à celle d’Antoine Eïto (7 points à 2/8 aux tirs et 5 ballons perdus pour 4 passes décisives) et ses partenaires, a été l’un des facteurs clés de la victoire vichyssoise.

6e victoire consécutive pour Orléans !

Mais les jolis coups de la soirée sont à mettre à l’actif de Boulazac et Orléans ! Le BBD a d’abord fait tomber Aix-Maurienne (80-91) pour la première fois de la saison à domicile en Pro B, quelques jours après avoir été victime d’un come-back de Poitiers en Coupe de France. Le match plus-que-parfait de Hugo Robineau (20 points à 7/7 aux tirs) a guidé les Périgourdins vers une 9e victoire cette saison, pour créer un mini-peloton en tête du championnat. Dont fait partie la Chorale de Roanne, qui continue d’être invaincue cette saison à domicile (6 victoires) après son succès contre Hyères-Toulon (90-73). Emmené par un bon Dylan Affo-Mama (24 points et 7 rebonds), les Ligériens ont dominé leur sujet HTV en seconde période (51-30).

Mais le leader provisoire de ce groupe de tête se nomme Orléans ! L’OLB a réalisé la grosse opération de cette 13e journée de Pro B en s’imposant chez l’Élan Béarnais (68-78). Avec ses shooteurs (13/32 à 3-points, soit 40% de réussite), l’équipe de Lamine Kebe a su garder à distance les Béarnais tout au long de la soirée. Avant la rencontre entre Chartres et Blois ce samedi, Orléans Loiret Basket prend donc la tête.

🔚 @OLB45 remporte une 6⃣e victoire consécutive en #PROB et possède provisoirement le meilleur bilan du championnat avec l' @ADABloisBasket (9 victoires – 2 défaites) ! 🥇 pic.twitter.com/SwSW29hNKO — PROB (@PROB_officiel) November 15, 2024

L’Alliance Sport Alsace et Poitiers ont eux surfé sur leur succès en Coupe de France acquis un peu plus tôt dans la semaine pour engranger leur 7e victoire de la saison contre respectivement Fos-sur-Mer et le SCABB. Dominé dans le derby contre Rouen lors de sa dernière sortie, Caen a rectifié le tir face à la 3e formation normande de la division, Évreux. Même si la manière n’y était pas, l’entraîneur caennais Stéphane Eberlin s’en contentera bien, comme le laisse entendre l’une de ses déclarations à Ouest-France : « Les plus belles victoires, ce sont les victoires les plus moches. » Enfin, Denain l’a emporté sur son parquet contre Champagne Basket (88-82) malgré un retour à égalité des Marnais dans les dernières minutes.