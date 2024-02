L’Élan Béarnais crée le petit exploit d’éliminer Gravelines-Dunkerque, écurie de Betclic ELITE

L’Élan Béarnais, vainqueur de l’édition 2022 de la Coupe de France, est toujours en vie. L’EBPLO a créé le petit exploit d’éliminer Gravelines-Dunkerque (64-74), équipe de Betclic ELITE, dans le Nord à la salle Dewerdt. En plein carnaval, le club palois est venu gâcher la fête en dominant la majeure partie de la rencontre face au BCM.

L'exploit de @EBPLO 🤯 Le vainqueur du Trophée Coupe de France 2022 sera au rendez-vous des quarts de finale à l'Arena Loire de Trélazé 👏 📝 + d'infos : https://t.co/2uagRbRckF pic.twitter.com/I36kvNeTL7 — Fédération Française de BasketBall (@ffbasketball) February 14, 2024

« Aucune frustration » pour Gravelines-Dunkerque

Les coéquipiers de Dylan Affo-Mama (20 points à 8/13 de réussite aux tirs et 8 rebonds) ont parfaitement su profiter de l’absence de réussite aux tirs des Maritimes, notamment à 2-points (seulement 27% de réussite) et aux lancers-francs (13/20). Même si les Palois auraient pu se mettre à l’abri bien plus tôt (+13 à la mi-temps, +17 en milieu de 3e quart-temps), il a fallu attendre l’ultime période et notamment les 13 points du back-court Masters (14 points et 5 passes décisives) – Oguine (15 points) sur ces dix dernières minutes. L’Élan Béarnais sera ainsi au rendez-vous des quarts de finale lors du top 8 à Trélazé.

Sans Michael Stockton, Gravelines-Dunkerque a notamment donné du temps de jeu à ses jeunes joueurs, Roman Domon (12 points, 4 rebonds et 2 passes décisives) et Adrien Tyberghien (3 passes décisives). « Je n’ai aucune frustration ce soir, déclarait Jean-Christophe Prat auprès de Nord Littoral. L’objectif, c’était de faire travailler nos jeunes et surtout de ne pas avoir de blessés. »

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre