L’Élan Chalon envoie un peu plus le Stade Rochelais en Pro B

À 10 journées de la fin de la saison régulière de Betclic ELITE, le Stade Rochelais jouait un match pivot pour sa survie dans l’élite avec la réception de l’Élan Chalon ce dimanche 9 mars. Malgré une marque à l’avantage des Rochelais après les vingt premières minutes (45-38), Gaston-Neveur a constaté avec amertume la réaction chalonnaise en seconde période (77-86), synonyme d’une 9e déconvenue en 11 matchs à domicile pour leurs protégés, la 18e de la saison au total après 21 journées. De quoi un peu plus entériner les minces espoirs de maintien de La Rochelle…

Brandon Paul facteur X de la remontée de l’Élan Chalon

Il y avait pourtant de quoi espérer en avoir un peu plus à l’issue de ce dimanche après-midi. Avec un Mathéo Leray en rythme (17 points, 5 rebonds et 8 passes décisives) et un Ryan Hawkins adroit (12 points dont 4/6 à 3-points), le Stade Rochelais démarrait bien et pouvait croire à une 3e victoire en 4 matchs à domicile. La défense, également bien en place, laissant l’Élan Chalon muet pendant plus de 7 minutes dans le 2e quart-temps, permettait à la Rochelle de faire la course en tête à la pause (45-38).

Sauf que la réaction de Chalon-sur-Saône ne s’est pas faite attendre au retour des vestiaires. Déjà bien adroit pour sa première apparition sous le maillot chalonnais lors du derby bourguignon, Brandon Paul a récidivé en Charente-Maritime (19 points dont 4/8 à 3-points) et initié la remontée au score avec plusieurs actions d’éclats (et même chanceuses).

Ayant repris le contrôle des opérations, l’Élan Chalon ne l’a plus jamais rendu. Même si le Stade Rochelais n’a pas implosé, sa maladresse sur la ligne de réparation (13/23) et la domination bourguignonne dans la peinture (23/40 à 2-points, 11 rebonds offensifs) ont condamné toute possibilité de l’emporter dans le dernier quart-temps (77-86).

Le temps est compté pour le Stade Rochelais

Ainsi, l’Élan Chalon (10e) reste pleinement engagé dans la course pour le play-in en revenant à égalité de Dijon (9e) ou à une seule victoire de Nancy (8e). Pour le Stade Rochelais, le maintien se complique davantage, avec trois victoires de retard sur le barragiste, Le Portel (15e) et seulement 9 matchs encore à jouer dans cette saison régulière. Avec comme programme pour terminer le mois de mars deux déplacements cotons, à Cholet et Bourg-en-Bresse…