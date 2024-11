L’Élan Chalon déjà dans l’urgence : « Il nous manque un mec qui fédère »

Vainqueur à une seule reprise depuis le début de la saison, l’Élan Chalon a appris cette semaine que le match résultant de sa seule victoire de la saison (contre l’ASVEL) pourrait être rejoué. Alors à l’heure de recevoir Le Mans ce samedi 9 novembre, la pression est encore remontée d’un cran en Saône-et-Loire. D’autant qu’avec l’arrivée de Michael Stockton dans l’effectif, afin d’ajouter un gestionnaire, un joueur étranger chalonnais va devoir s’asseoir en tribunes. On a connu meilleur contexte pour aborder une suite de rencontres déjà déterminante pour la tournure de la saison chalonnaise.

À l’approche de deux matchs à domicile (Le Mans et la JL Bourg) avant la trêve internationale, le directeur sportif bourguignon Julien Espinosa s’est exprimé sur la situation du club auprès du JSL. Ce dernier, ancien technicien du club de janvier 2020 à mai 2021, espère notamment que l’arrivée de Michael Stockton impulse une dynamique nouvelle au groupe.

La présence de Michael Stockton va cependant contraindre l’entraîneur Savo Vucevic à faire un choix. Avec sept joueurs étrangers, l’un d’entre eux devra s’asseoir en tribunes. Les joueurs les plus susceptibles de ne pas jouer sont logiquement ceux en difficulté depuis le début de la saison, à savoir Jeremiah Hill, Jamel Morris et Nemanja Nenadic. Le DS Julien Espinosa souhaite en tout cas ne pas voir cette situation perdurer dans la durée, en espérant trouver une porte de sortie pour l’un des joueurs en trop.

Aussi, avec déjà un changement effectué sur les trois à la disposition des clubs jusque février, la question du maintien de Savo Vucevic pourrait se poser pour Julien Espinosa.

« C’est une manière logique de fonctionner : il faut trouver un coupable. C’est humain. Moi, je ne suis pas là pour ça mais pour chercher une solution. Je ne protège personne. Je soutiens et j’accompagne. Je suis là pour apporter aux personnes en place les ressources nécessaires pour qu’elles parviennent à leurs objectifs. Mais, après, il n’y a pas de tabou non plus. J’ai toujours entendu Savo (Vucevic) dire qu’il était responsable des résultats, c’est le cas cette année aussi. »