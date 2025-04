L’Élan Chalon en démonstration offensive face à Nancy

En course pour une qualification pour le play-in, l’Élan Chalon s’est largement imposé au Colisée ce samedi soir face à un concurrent direct, le SLUC Nancy (103-73), pour la 25e journée de Betclic ELITE.

La paire Gaudoux – Hill brille au Colisée

Une chose est sûre, la recette concoctée par Elric Delord fonctionne bien du côté de Chalon-sur-Saône. Dans un match maîtrisé de bout en bout, les Bourguignons se sont nettement imposés à domicile face à Nancy. Sérieux en attaque et dominateurs dans le secteur intérieur, les locaux ont rapidement pris leurs distances dans cette première mi-temps, profitant notamment des errances défensives adverses. Avec 18 longueurs d’avance à la mi-temps (51-33, 20′), l’Élan Chalon a livré un véritable festival offensif en vingt minutes.

Un succès capital dans l’optique du play-in

Incapables de stopper Lionel Gaudoux (16 points à 8/10 aux tirs, 10 rebonds et 4 passes décisives), Jeremiah Hill(28 points à 9/17 aux tirs et 7 passes décisives) et leurs partenaires, les hommes de Sylvain Lautié ont vu l’écart grimper jusqu’à 20 points, au cœur du troisième quart-temps (64-44, 25′). Parti de trop loin, le SLUC Nancy, qui s’est pourtant montré combatif jusqu’au bout, n’est jamais parvenu à combler l’écart. Pire, les Chalonnais ont repris leur marche en avant pour prendre le large. Une lourde défaite (103-73) pour Nancy (10e avec 12 victoires et 13 défaites) face à un concurrent direct pour une qualification pour le play-in. L’Élan Chalon (7e avec 12 victoires et 13 défaites) continue d’impressionner et de surfer sur une très belle dynamique.