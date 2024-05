L’Élan Chalon officialise le départ de Rémy Delpon vers Antibes

L’Élan Chalon a officialisé le départ de son directeur général Rémy Delpon, qui va s’engager chez les Antibes Sharks.

Les discussions entre Rémy Delpon et Antibes révélées ce lundi, celui qui occupait jusqu’ici également la fonction de manager général (GM) a confirmé la nouvelle à ses collaborateurs ce mercredi lors d’une annonce chargée en émotions. Deux jours plus tard, le club bourguignon officialise donc la nouvelle.

L’Elan Chalon vous informe du départ de notre Manager Général et Directeur Général Rémy Delpon ! + d'informations sur notre site ℹ️ https://t.co/VCw3KuOjMO Nous souhaitons en ce jour spécial, un joyeux anniversaire à Rémy et une belle continuation 🔴⚪️#RougeEtBlanc pic.twitter.com/LnG9AycrzU — Elan Chalon (@ELANCHALON) May 31, 2024

Rémy Delpon, 18 ans de travail à l’Élan Chalon

« Appelé en 2006 par Dominique Juillot (l’ancien président, NDLR) pour une mission d’audit de quelques mois, il sera finalement resté 18 ans au club et aura grandement contribué aux nombreux succès du club », démarre l’Élan Chalon dans son communiqué. Rémy Delpon aura en effet contribué à la montée en puissance de l’Élan Chalon qui a notamment glané les titres de champion de France 2012 et 2017. L’après 2017 s’est cependant révélée complexe, à tel point que l’institution chalonnaise a fini par être reléguée en Pro B en 2021. Pour se relever et anticipé le retrait de Dominique Juillot de la présidence, le club a installé un directeur sportif, Leo De Rycke. Mais la collaboration a été peu fructueuse et le poste de directeur sportif a été retiré de l’organigramme chalonnais un an après.

Ce sont le coach, Savo Vucevic (nommé en 2022) et Rémy Delpon, repositionné en tant que GM en plus de DG, qui se sont retrouvés à la tête du projet sportif. Ils ont permis la remontée en Betclic ELITE et le maintien paisible en 2024. Cependant, l’Élan Chalon se retrouve à un nouveau tournant : quelles sont les ambitions et comment les attendre ? Avant de répondre à ces questions, Savo Vucevic (67 ans) va se retrouver seul maître à bord pour reconstruire un effectif de toute pièce. De son côté, Rémy Delpon va s’installer dans ses nouvelles fonctions, avec l’ambition de ramener Antibes au plus haut-niveau, et de réinstaller les Sharks parmi les meilleures formations de Betclic ÉLITE.