Nancy espère toujours récupérer Zacharie Perrin

Après sa belle saison en Pro B, Zacharie Perrin (2,08 m, 19 ans) aspire à évoluer en Betclic ÉLITE en 2024-2025 afin d’être retenu lors de la Draft NBA 2025. Mais l’intérieur bisontin est sous contrat avec les Antibes Sharks qui réclament 120 000 euros pour libérer le prospect.

Le SLUC Nancy était en pôle position pour le faire venir après avoir déjà séduit son comparse de la raquette antiboise, Mathieu Boyer. Seulement le montant réclamé par le club azuréen a de quoi faire déchanter le club lorrain et toutes les formations engagées en championnat FIBA. Toutefois, L’Est Républicain indique le SLUC garde espoir de convaincre les dirigeants d’Antibes, d’autant plus qu’un arrangement sur le buy-out pourrait contenter tout le monde. Reste à savoir si le front-office des Sharks, qui échangent avec Rémy Delpon (Directeur Général de l’Elan Chalon) au sujet de son possible apport, vont finir par céder.

