Quel avenir pour Zacharie Perrin ?

Zacharie Perrin (2,08 m, 19 ans) a terminé sa saison 2023-2024 avec Antibes et il se pose désormais la question de savoir où il va jouer la saison prochaine, lui qui a comme projet d’être retenu à la Draft NBA 2025.

L’intérieur jurassien a progressé tout au long de la saison chez les Sharks (10,1 points à 53,3% de réussite aux tirs, dont 35,7% à 3-points, 6,8 rebonds et 1,1 passe décisive pour 13,6 d’évaluation en 24 minutes) même s’il n’a pas pu les emmener en playoffs. Le vice-champion du monde U19 2023 avait comme projet de poursuivre son développement en Betclic ÉLITE. Plusieurs clubs se sont renseignés mais Antibes a fixé un buy-out très élevé qui les ont dissuadé de faire venir le prospect. Ainsi, le MVP du championnat Espoirs Pro B 2021-2022, qui a déjà réalisé une saison quasiment blanche avec Illinois (NCAA) en 2022-2023, ne veut pas perdre de temps. Faute de pouvoir rejoindre une formation de Betclic ELITE – la division qui présente le plus de garanties pour être drafté pour un jeune Français – la solution pour lui serait désormais de continuer à se former dans un programme à l’étranger.

Une nouvelle qui serait évidemment mauvaise pour le championnat de France, friand de pouvoir présenter de nombreux potentiels internationaux, et même le club d’Antibes qui, faute de proposer un buy-out atteignable pour un club français, verrait son poulain lui échapper son pouvoir en retirer une somme d’argent intéressante.