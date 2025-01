L’Élan Chalon résiste au retour de Saint-Quentin et se place dans le top 10 !

« Il est hors de question que ça se passe une 2e fois ». La volonté de Julien Mahé n’a pas été exaucée par ses joueurs. Humilié par l’Élan Chalon début décembre pour la première de l’ère Elric Delord, Saint-Quentin n’a cette fois pas subi de correction ce samedi 18 janvier, mais le résultat est le même à l’arrivée : une défaite, sur le score de 83 à 87.

Même à Pierre-Ratte, l’Élan Chalon ne s’écroule pas

Pourtant, à 2 minutes de la fin du temps réglementaire, quand Giovan Oniangue a fait passer Saint-Quentin devant pour la première fois depuis le début de match (83-82, 37′), le momentum final aurait pu basculer en faveur des locaux. Mais l’Élan Chalon n’est plus cette équipe timorée du début de saison, incapable de gagner le moindre match ou de verrouiller plusieurs possessions pour l’emporter.

Alors grâce à des responsabilités prises par les grands hommes du soir côté chalonnais, Jeremiah Hill (21 points à 7/14, 6 passes décisives, 3 interceptions) et Dusan Ristic, (20 points à 7/9), ainsi qu’un brin d’aide de Nolan Traoré (reprise de dribble), Chalon-sur-Saône a ainsi su s’imposer dans une rencontre dominée de bout en bout. Comptant jusqu’à 14 points d’avance en début de match et encore 11 au bout d’une trentaine de minutes de jeu, l’équipe bourguignonne a ensuite fait le dos rond dans les dix dernières minutes face aux assauts de Nolan Traoré (19 points dont 5/8 à 3-points, 6 passes décisives) et Giovan Oniangue (8 points).

5e victoire en 6 matchs pour Elric Delord

Avec cette victoire, la 5e en 6 matchs depuis l’arrivée d’Elric Delord, l’Élan Chalon remonte dans le top 10 après avoir végété en bas de classement en début de saison. Pour Saint-Quentin, les efforts sont forcément durs à enchaîner en plein play-in de la BCL, où les Axonais ont rendez-vous ce mardi à Istanbul pour prolonger leur épopée européenne.