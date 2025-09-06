Recherche
L’énorme panier d’Alex Vialaret pour permettre aux Français de finir en tête de leur poule en Coupe d’Europe de 3×3

3x3 - Sur un énorme panier d'Alex Vialaret, l'équipe de France masculine de basket 3×3 s'est imposé 21-20 face à l'Allemagne dans un match haletant qui les qualifie en tête de la poule B de la Coupe d'Europe 2025.
|
00h00
Alex Vialaret a donné la victoire à l’équipe de France face à l’Allemagne

Crédit photo : FFBB

Après leur succès face à la Hongrie plus tôt dans la journée, les Bleus ont livré une bataille acharnée contre une jeune équipe allemande classée 6e au ranking FIBA, soit une place derrière la France. Une bataille qui s’est terminée par un succès des Français, sur un énorme panier de la victoire d’Alex Vialaret.

Un début de match équilibré qui tourne au chaos

Alex Vialaret lance les hostilités avec le premier panier français, mais l’Allemagne répond immédiatement. Les fautes s’accumulent rapidement des deux côtés – 5 pour l’Allemagne, 4 pour la France – après seulement 3 minutes de jeu. Les Allemands prennent momentanément l’avantage 9-8, mettant en difficulté des Bleus qui peinent à développer leur jeu face à des adversaires bien plus coriaces que les Hongrois.

À 4 minutes de la fin, le score est parfaitement équilibré à 10-10. Les deux formations, totalement épuisées physiquement, voient le niveau de jeu se dégrader avec une multiplication des erreurs individuelles et des fautes. La 10e faute allemande offre 3 points d’avance aux Français (16-13) à un peu plus de deux minutes du terme.

Un money-time de folie avec Alex Vialaret en héros

Hugo Suhard se montre décisif dans les moments cruciaux, brillant des deux côtés du terrain pour maintenir la France en tête. Emmanuel Monceau contribue également avec un lancer important pour porter le score à 18 points tricolores, mais l’Allemagne refuse d’abandonner et revient à égalité 19-19.

Dans cette fin de match où chaque panier peut être décisif, les Bleus ratent une occasion et commettent une faute technique. L’Allemagne en profite pour prendre l’avantage 20-19 avec la possession du ballon. Heureusement pour les hommes de Karim Souchu, leurs adversaires manquent aussi de lucidité et ratent un tir mi-distance pourtant abordable.

Le ballon revient alors dans les mains d’Alex Vialaret, bien défendu mais inspiré. Comme il l’a confié au speaker danois après la rencontre : « Je n’ai pas réfléchi, j’ai tiré et j’ai espéré que ça rentre, et voilà ». Son panier à 2-points trouve le fond du panier et offre la victoire 21-20 à l’équipe de France dans un match à couper le souffle.

Cette deuxième victoire consécutive permet aux Bleus de terminer en tête de la poule B et de prendre une confiance précieuse pour la suite de cette Coupe d’Europe de basket 3×3. Ils attaqueront les phases finales ce dimanche à 13h15 Copenhague face à la Lituanie.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
patieu
Super tir, mais y'aurait pas un gros marché sur le(s) step(s) back?
