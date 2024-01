Léo Westermann signe sa première victoire depuis septembre !

Léo Westermann (1,98 m, 31 ans) a enregistré sa première victoire depuis septembre avec son club allemand de Crailsheim, ce samedi 6 janvier contre le Mitteldeutscher Basketball Club (87-76), la formation de la ville de Weissenfels.

Après deux saisons difficiles à Monaco puis Saint-Jacques-de-Compostelle, l’ancien international français a rejoint Crailsheim. Pour la première journée de la Bundesliga (BBL), il avait gagné face aux Rostock Seawolves. Mais derrière, les HAKRO Merlins ont enchaîné huit revers. Léo Westermann, blessé, n’a pas participé à leur deuxième succès, le 2 décembre face à Tuebingen. De retour le 30 décembre face aux Hambourg Towers, l’ancien solide meneur d’EuroLeague n’est pas parvenu à stopper la nouvelle série de quatre défaites de suite.

Dieser Heimsieg tut sooooo gut! 💙 pic.twitter.com/0xV7YbzEjX — HAKRO Merlins Crailsheim (@hakromerlins) January 6, 2024

Tremmell Darden commence par une victoire



Pour démarrer 2024, cette fois, lui et les siens ont gagné. Il faut dire que leur meneur alsacien a brillé avec 13 points à 3/8 aux tirs, 5 rebonds, 4 passes décisives, 3 interceptions et 4 balles perdues pour 16 d’évaluation en 29 minutes. A ses côtés, le champion de France 2011 Tremmell Darden (42 ans) a manqué d’adresse (2 points à 1/7) mais apporté au rebond (6 prises en 24 minutes) pour sa première avec les Merlins. Autrement, Brandon Childress a inscrit 30 points.



« Je suis très fier de mon équipe, a commenté le coach finlandais Jussi Laakso, qui a pris son poste en novembre. Cette semaine, nous avons eu les meilleurs entraînements depuis mon arrivée. Notre nouveau joueur, Tremmell Darden, nous a rejoint en milieu de semaine et a apporté avec lui beaucoup d’expérience et d’énergie. Même s’il n’a pas marqué beaucoup de paniers aujourd’hui, il a réalisé beaucoup de bons mouvements en défense. Aujourd’hui, nous avons joué un assez bon basket pendant 30 minutes, mais notre objectif est de pouvoir maintenir ce niveau pendant 40 minutes. Je suis content de la performance de toute l’équipe et nous allons en profiter pendant une journée. La préparation pour Ludwigsburg commence lundi et nous espérons pouvoir poursuivre sur cette lancée lors du prochain match. »

Au classement de la BBL, Crailsheim reste 17e sur 18, avec 3 victoires et 12 défaites. Premier non relégable, Göttingen est juste devant (3 victoires et 10 défaites).